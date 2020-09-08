Зеленский: Налоговые поступления во время карантина выросли в 1,5 раза

В Украине несмотря на карантин сложилась более-менее стабильная и контролируемая финансово-экономическая ситуация, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Житомирскую область.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличились поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - сказал Зеленский.

Как подчеркивает Зеленский, он пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом проблема с деньгами есть во всем мире - и в Европе, и в Украине.

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - заявил он.

Налоговые поступления в августе составили 56 млрд грн, что превышает откорректированный в марте план на 33,2% и на 12% выше к августу 2019 года.

По итогам полугодия налоговая перевыполнила план на 1,3% при поступлениях в 299,4 млрд грн, что на 18,3% больше показателя за январь-июль 2019 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.