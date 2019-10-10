Зеленский об изменениях для ФОПов: Все должны платить налоги

Президент Владимир Зеленский поддерживает принятые Верховной Радой законы, касающиеся деятельности плательщиков единого налога. Об этом он заявил во время пресс-марафона на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market 10 октября.

По мнению президента, принятые законы призваны прекратить использование схем с ФОПами для уклонения от уплаты налогов.

"Я думаю, что они на правильном пути. Это обеспечит нам выход экономики из тени. Действительно, все должны платить налоги", - сказал президент.

Верховная Рада обязала предпринимателей II-IV групп единой системы налогообложения применять регистраторы расчетных операций (РРО) с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны), и с 2021 года - для остальных. При этом годовой лимит дохода для второй группы повышен с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, а вместо традиционных РРО разрешено применять программные.

После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.

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