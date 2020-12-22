Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект (№3851) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Документ освобождает от налога на прибыль и налога на доходы физлиц целевую помощь, которая оказывается за счет бюджета или за счет международной технической помощи для реализации проектов в сфере креативных индустрий.

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Предусмотрено также снижение ставки НДС до 7% для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма. Речь идет о показе спектаклей, проведении культурных мероприятий и экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещение.

Временно с 1 января 2023 по 1 января 2025 года отменяется налог для услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, которые дублировали или озвучивали на государственном языке.

Также этот закон предлагает не облагать налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.

Пониженную ставку НДС на уровне 7% предлагается предоставлять гостиницам.

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Юрий Тарасовский

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