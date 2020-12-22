UA

Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий

22.12.2020, 14:09
Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект (№3851) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Документ освобождает от налога на прибыль и налога на доходы физлиц целевую помощь, которая оказывается за счет бюджета или за счет международной технической помощи для реализации проектов в сфере креативных индустрий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Предусмотрено также снижение ставки НДС до 7% для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма. Речь идет о показе спектаклей, проведении культурных мероприятий и экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещение.

Временно с 1 января 2023 по 1 января 2025 года отменяется налог для услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, которые дублировали или озвучивали на государственном языке.

Также этот закон предлагает не облагать налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.

Пониженную ставку НДС на уровне 7% предлагается предоставлять гостиницам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Владимир Зеленский туризм культура налоговые льготы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 