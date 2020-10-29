Кабмин отдал деньги из COVID-фонда на производство сериалов

Правительство разрешило направить деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на производство украинских сериалов. Соответствующий проект постановления Кабмин принял 28 октября. Об этом заявили в пресс-службе Минкульта.

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн гривен, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – говорится в сообщении.

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Деньги должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в Минкульте.

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21 октября Кабинет министров перераспределил 104,7 млн грн, которые должен был получить Минздрав для реализации проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине". Из этой суммы 61 млн суммы получил Укравтодор на улучшение состояния дорог во Львовской области.

27 октября Денис Шмыгаль прокомментировал распределение средств и назвал новость манипуляцией.

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Наталия Софиенко

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