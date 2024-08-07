Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж на сумму до 3028 грн

Порог для наступления уголовной ответственности за воровство увеличился в десять раз

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 3028 грн. Об этом сообщается на сайте парламента в карточке соответствующего законопроекта.

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Закон вступает в силу дня, на следующий день после его опубликования.

Ранее воровство считалось мелким, если стоимость имущества на момент преступления не превышала 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 грн по состоянию на 2024 год).

Поскольку в Украине действует военное положение, совершение воровства автоматически квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Парламент признал, что такое наказание за совершение кражи не является соразмерным.

Поэтому депутаты решили повысить порог уголовной ответственности за кражу до двух не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3028 грн по состоянию на 2024 год).

В то же время, Рада собирается существенно повысить административные наказания за мелкие кражи – до 5100 грн (или до 17 000 грн для серийных воров за три и более правонарушения в течение года).