Зеленський підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок на суму до 3028 грн

Поріг для настання кримінальної відповідальності за крадіжки збільшився удесятеро

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Про це повідомляється на сайті парламенту у картці відповідного законопроєкту.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше крадіжка вважалась дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн станом на 2024 рік).

Оскільки в Україні діє воєнний стан, вчинення крадіжки автоматично кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Парламент визнав, що таке покарання за вчинення крадіжки не є співмірним.

Тому депутати вирішили підвищити поріг кримінальної відповідальності за крадіжку до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3028 грн станом на 2024 рік).

Водночас Рада збирається суттєво підвищити адміністративні покарання за дрібні крадіжки – до 5100 грн (або до 17 000 грн для серійних крадіїв за три й більше правопорушення протягом року).