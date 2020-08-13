Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который Верховная Рада приняла 19 июня 2020. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важно для роста украинской экономики", - говорится в сообщении.

Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

"Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

В законе также обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Закон предусматривает урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними. В частности, обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Кроме того, закон содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.

В январе 2020 года финансовые регуляторы Украины утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Подробнее тут.

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Сергей Чигирь

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