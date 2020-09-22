Зеленский подписал закон о госгарантиях по кредитам для малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, принятый 3 сентября. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Документ должен расширить кредитные возможности для микро-, малых и средних предприятий.

Согласно закону, порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, что позволит реализовать инициативы президента по доступному ипотечному кредитованию.

Верховная Рада 3 сентября приняла в целом законопроект № 3659-д о внесении изменений в госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 5 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что закон позволит удешевить и сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса. В то же время гарантии на уровне 80% будут способствовать тому, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела.

Ожидается, что эта программа станет альтернативой программе Доступные кредиты 5-7-9.

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Сергей Чигирь

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