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Верховная Рада направила 5 млрд грн на кредиты для бизнеса

03.09.2020, 17:35
Верховная Рада направила 5 млрд грн на кредиты для бизнеса - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3659-д о внесении изменений в госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам. "За" проголосовали 268 народных депутатов.

Документ предоставляет возможность в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливается Кабинетом министров.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгальпринятый законопроект даст возможность малому и среднему бизнесу получить кредиты под государственные гарантии.

По его словам, государство гарантирует перед банком 80% суммы такого займа.

Шмыгаль отметил, что закон позволит удешевить и сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса. В то же время гарантии на уровне 80% будут способствовать тому, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела.

  • Верховная Рада 13 июля не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.
  • Минфин внес правки в законопроект, предложив предоставлять малому и среднему бизнесу портфельные гарантии - обязательства государства погашать перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
  • 28 августа Верховная Рада 255 голосами приняла за основу закон №3659.
  • Ожидается, что эта программа станет альтернативой программе Доступные кредиты 5-7-9, которая стартовала в феврале и привлекала более 1 млрд грн.  

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Наталия Софиенко
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