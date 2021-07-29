Зеленский подписал закон об отмене льготного НДС для некоторых видов с/х продукции

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в налоговый кодекс №1600-IX, который возвращает ставку НДС в 20% с прежних 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ставка НДС в 20% восстанавливается при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В то же время остается ставка НДС в 14% остается при операциях по поставке пшеницы, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапсового или рапса, подсолнечника.

Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли, говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со следующего дня после публикации и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем публикации закона.

Законопроект об отмене льготной ставки НДС на некоторые виды с/х продукции прошел второе чтение в Верховной Раде 1 июля 2021 года.

В 2019 году аграрии были среди лидеров по возмещению НДС. Тогда экспортный налог производителей зерновых и масличных культур приносил сектору 50 млрд грн. Верховная Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14% в декабре 2020 года. В феврале 2021 года Владимир Зеленский утвердил снижение НДС для аграриев.1 июля Верховная Рада приняла доработанный законопроект в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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