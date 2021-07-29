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Зеленский подписал закон об отмене льготного НДС для некоторых видов с/х продукции

29.07.2021, 18:23
Зеленский подписал закон об отмене льготного НДС для некоторых видов с/х продукции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в налоговый кодекс №1600-IX, который возвращает ставку НДС в 20% с прежних 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.   

Ставка НДС в 20% восстанавливается при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы. 

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В то же время остается ставка НДС в 14% остается при операциях по поставке пшеницы, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапсового или рапса, подсолнечника. 

Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли, говорится в сообщении. 

Закон вступает в силу со следующего дня после публикации и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем публикации закона. 

Законопроект об отмене льготной ставки НДС на некоторые виды с/х продукции прошел второе чтение в Верховной Раде 1 июля 2021 года.  

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Роман Брыль
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