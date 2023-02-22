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Зеленский подписал законы о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлины

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 14:24
Зеленский подписал законы о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлины - Фото
Фото: ЕРА

Президент Украины в среду, 22 февраля, подписал проект закона №8360 и связанный с ним №8361 об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроектов на сайте Верховной Рады.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Документы устанавливают, что временно, на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

В то же время, указанные льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозятся с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины.

  • В конце декабря руководитель центра аэроразведки Мария Берлинская призвала власти снять ограничения на ввоз квадрокоптеров как товаров двойного назначения и признать их товарами гражданского назначения, чтобы упростить их ввоз в Украину и передачу на фронт.
  • 6 февраля Верховная Рада одобрила законопроекты №8360/8361-д.
Наталія Софієнко
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