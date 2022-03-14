Зеленский поручил правительству ослабить налоги и вернуть малый и средний бизнес
Правительство получило поручение: вернуть малый и средний бизнес, максимально ослабить налоги и убрать все, что мешает работать. Об этом во время видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель.
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"Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что необходимо обновить и финансовые правила.
"Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-нибудь, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений", — сказал президент.
Зеленский отметил, что Кабмин уже работает над тем, как оформить это нормативно. Детали будут в течение ближайших дней.
- Ранее Налоговый комитет Верховной Рады единогласно утвердил текст нового закона о поддержке бизнеса №7137-д. Он будет принят в качестве альтернативы к законопроекту №7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо.
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