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Зеленский поручил правительству ослабить налоги и вернуть малый и средний бизнес

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 14:37
Зеленский поручил правительству ослабить налоги и вернуть малый и средний бизнес - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Правительство получило поручение: вернуть малый и средний бизнес, максимально ослабить налоги и убрать все, что мешает работать. Об этом во время видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель.

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"Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо обновить и финансовые правила.

"Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-нибудь, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений", — сказал президент.

Зеленский отметил, что Кабмин уже работает над тем, как оформить это нормативно. Детали будут в течение ближайших дней.

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Наталия Софиенко
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малый и средний бизнес налоги украинский бизнес
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