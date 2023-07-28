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Зеленский ветировал законопроект о выделении 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора

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28.07.2023, 16:22
Зеленский ветировал законопроект о выделении 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора - Фото
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом говорится в карточке закона на сайте ВР.

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Как отмечала председатель Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Подласа, инициатива сбалансирована и не предусматривала в целом увеличения расходов государственного бюджета на текущий год.

Национальный музей Голодомора-геноцида создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 года, а фактическое открытие музея состоялось в августе 2009 года. Первая очередь комплекса была построена в 2008 году. Вторая очередь начала реализовываться в 2017 году. 28 ноября 2020 года, во время памяти жертв голодоморов в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Поскольку территория является охранной зоной Лавры, проведение строительных работ было согласовано с ЮНЕСКО. Архитектор и автор проекта Андрей Миргородский.

Наталия Софиенко
Владимир Зеленскиймузей голодомора
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