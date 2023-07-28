Зеленский ветировал законопроект о выделении 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом говорится в карточке закона на сайте ВР.
Как отмечала председатель Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Подласа, инициатива сбалансирована и не предусматривала в целом увеличения расходов государственного бюджета на текущий год.
Национальный музей Голодомора-геноцида создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 года, а фактическое открытие музея состоялось в августе 2009 года. Первая очередь комплекса была построена в 2008 году. Вторая очередь начала реализовываться в 2017 году. 28 ноября 2020 года, во время памяти жертв голодоморов в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.
Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Поскольку территория является охранной зоной Лавры, проведение строительных работ было согласовано с ЮНЕСКО. Архитектор и автор проекта Андрей Миргородский.
- 12 июля Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №9437 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", предусматривающий строительство музея.
- Парламент выделил деньги на завершение строительства музея Голодомора 13 июля.
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