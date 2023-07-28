Зеленський ветував законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на добудову музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться у картці закону на сайті ВР.

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Як зазначала голова Комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа, ініціатива була збалансованою та не передбачала загалом збільшення видатків державного бюджету на поточний рік.

Національний музей Голодомору-геноциду створено за наказом Кабміну 8 липня 2009 року, а фактичне відкриття музею відбулося у серпні 2009 року. Перша черга комплексу була побудована у 2008 році. Друга черга почала реалізовуватися у 2017 році. 28 листопада 2020 року, під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Оскільки територія є охоронною зоною Лаври, проведення будівельних робіт було погоджено з ЮНЕСКО. Архітектор і автор проєкту Андрій Миргородський.