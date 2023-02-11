Зеленский встретился с топ-менеджерами J.Р. Morgan и призвал их инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка США JP Morgan и принял участие в организованном холдингом инвестиционном саммите, призвав инвестировать в Украину. Об этом Зеленский сообщил в Telegram и распространил видеовстречи.

В ходе встречи обсуждалось создание платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины, а также перспективные направления крупных инвестиционных проектов в Украине, в частности, в секторах "зеленой" энергетики, ИТ и агротехнологий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы хотим, чтобы вы в нас поверили, мы очень открыты. Я сам был в бизнесе и знаю, что это не может быть инвестирование, выгодно только одной стороне… Мы хотим, чтобы вы инвестировали в Украину и зарабатывали деньги", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что во время полномасштабной войны в Украине произошло объединение общества, сформировалась нулевая толерантность к коррупции и понимание национальной идеи, что только в единстве, в НАТО и в ЕС – будущее страны.

9 февраля крупнейший банковский холдинг США JP Morgan и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании по итогам встречи представителей банка с правительством Украины.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.