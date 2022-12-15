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"Зеленый" банк Скандинавии выделил 50 млн евро на восстановление городов Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:51
Фото: depositphotos.com

Северная экологическая финансовая корпорация (Nefco), принадлежащая пяти скандинавским странам, выделила 50 млн евро на восстановление инфраструктуры освобожденных городов Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.   

Деньги будут использованы для финансирования муниципальных услуг по отоплению, водоснабжению и электроснабжению, сбросу сточных вод и управлению отходами.  

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"Мероприятия направлены на улучшение условий жизни людей в Украине, которые возвращаются в свои дома, и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с оккупированных территорий, ищущих убежища в других общинах", — говорится в сообщении. 

Nefco уже более десяти лет сотрудничает с сотней украинских муниципалитетов и финансировала экологические проекты в области энергоэффективности, централизованного теплоснабжения и других коммунальных услуг. 

"Мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться опытом Nefco в муниципальных проектах. Акцент на зеленом восстановлении поддержит общее восстановление Украины, а также европейскую интеграцию", — прокомментировал Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине. 

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Роман Бриль
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евросоюз ВПЛ NEFCO восстановление украины
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