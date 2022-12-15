"Зеленый" банк Скандинавии выделил 50 млн евро на восстановление городов Киевской области

Северная экологическая финансовая корпорация (Nefco), принадлежащая пяти скандинавским странам, выделила 50 млн евро на восстановление инфраструктуры освобожденных городов Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

Деньги будут использованы для финансирования муниципальных услуг по отоплению, водоснабжению и электроснабжению, сбросу сточных вод и управлению отходами.

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"Мероприятия направлены на улучшение условий жизни людей в Украине, которые возвращаются в свои дома, и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с оккупированных территорий, ищущих убежища в других общинах", — говорится в сообщении.

Nefco уже более десяти лет сотрудничает с сотней украинских муниципалитетов и финансировала экологические проекты в области энергоэффективности, централизованного теплоснабжения и других коммунальных услуг.

"Мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться опытом Nefco в муниципальных проектах. Акцент на зеленом восстановлении поддержит общее восстановление Украины, а также европейскую интеграцию", — прокомментировал Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине.

28 января 2022 года Nefco купила долю в Банке Львов за 270 млн грн.

13 декабря Евросоюз заявил, что купит для Украины 30 млн LED-лампочек.

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Роман Бриль

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