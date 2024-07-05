Жить в украинских городах стало дешевле — рейтинг стоимости жизни от Numbeo

Жить в Киеве на 72% дешевле, чем в Нью-Йорке

Фото: depositphotos.com

Стоимость проживания в крупнейших городах Украины — Киеве, Одессе, Львове — снизилась в первой половине 2024 года, по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Об этом свидетельствуют показатели рейтинга крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, публикуемые каждые полгода.

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В текущем рейтинге указаны 218 городов и в него не попали Днепр и Харьков, которые были в январском рейтинге.

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.

Киев занял 199-е место с показателем 28,6% (в январе 32,3%), Одесса – 202-е с 27,2% (январь – 29,5%), Львов – 204-е с 25,8% (28,4%).

В Киеве, по сравнению с Нью-Йорком, цены на потребительские товары ниже на 72%, аренда жилья ниже на 89%, продукты питания дешевле на 73%, цены в ресторанах — на 76%, средняя зарплата — на 57%.

Возглавляют рейтинг швейцарские Женева и Цюрих.

Справка Numbeo оценивает уровень жизни по шести категориям. Индекс стоимости жизни (без арендной платы) учитывает цены на потребительские товары. Индекс арендной платы: цены на аренду квартир в городе по сравнению с Нью-Йорком. Индекс продуктов питания. Индекс ресторанов. Индекс стоимости жизни плюс арендная плата. И местная покупательная способность (средняя зарплата). Numbeo оценивает уровень жизни по шести категориям. Индекс стоимости жизни (без арендной платы) учитывает цены на потребительские товары. Индекс арендной платы: цены на аренду квартир в городе по сравнению с Нью-Йорком. Индекс продуктов питания. Индекс ресторанов. Индекс стоимости жизни плюс арендная плата. И местная покупательная способность (средняя зарплата).