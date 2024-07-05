Жити в українських містах стало дешевше – рейтинг вартості життя від Numbeo
Вартість проживання в найбільших містах України – Києві, Одесі, Львові – знизилася у першій половині 2024 року, проти попередніх шістьох місяців. Про це свідчать показники рейтингу найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, котрі публікуються кожні пів року.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
У поточному рейтингу вказано 218 міст і до нього не потрапили Дніпро та Харків, які були у січневому рейтингу.
За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку.
Київ посів 199-те місце з показником 28,6% (у січні 32,3%), Одеса – 202-ге з 27,2% (січень – 29,5%), Львів – 204-те з 25,8% (28,4%).
У Києві, проти Нью-Йорку, ціни на споживчі товари нижчі на 72%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.
Очолюють рейтинг швейцарські Женева та Цюрих.
- 27 червня 2024 року Київ зберіг позиції у глобальному рейтингу найкращих для життя міст.