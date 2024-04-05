Зимбабве меняет обесцененную национальную валюту на новую с привязкой к золоту
Зимбабве заменило обесцененный национальный доллар и ввело новую валюту ZiG обеспеченную золотом и корзиной иностранной валюты. Об этом пишет агентство Bloomberg.
ZiG — сокращение от Zimbabwe Gold — официально будет запущен в обращение 8 апреля.
Также Центробанк устанавливает учетную ставку на уровне 20%. Предыдущая ставка в 130% была самой высокой в мире.
Этот радикальный шаг является шестой попыткой Зимбабве с 2008 года создать функциональную местную валюту. По оценкам Международного валютного фонда, за 16 лет инфляция в Зимбабве составила 500 миллиардов процентов. Местные деньги стали почти бесполезными.
Нынешний зимбабвийский доллар потерял четыре пятых своей стоимости на официальном рынке с начала года, что сделало его второй самой худшей валютой в мире.
Чтобы восстановить общественное доверие, ZiG будет полностью обеспечен сочетанием золота и других драгоценных металлов, а также валютных резервов, хранящихся в центральном банке.
Резервы в настоящее время включают $100 млн наличными и 2522 килограмма золота на сумму $185 млн.
- 1 апреля 2024 года стоимость золота установила исторический рекорд.