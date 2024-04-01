Стоимость золота установила исторический рекорд

Биржевые цены на золото подскочили на 2% – так рынок отреагировал на комментарии Федрезерва по поводу инфляции в США

Фото: EPA

Цена на золото на мировых рынках в понедельник, 1 апреля, достигла рекордного максимума – $2286,40 за унцию, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Стоимость слитков подскочила почти на 2% по сравнению с пятницей.

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Это реакция рынка на замедление инфляции в США, увеличивающая шансы смягчения монетарной политики Федрезерва, – первое в этом году снижение стоимости заимствований ожидается уже в июне. По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, показатель инфляции в значительной степени отвечает ожиданиям, пишет Bloomberg.

Источник: Сomex

"Данные по инфляции и, в частности, комментарии Пауэлла обеспечили дополнительный импульс золоту, так как рынок все больше убеждается в том, что ФРС начнет снижать ставки в июне", – сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела сырьевой стратегии ING.

Остальные инвестиционные банки тоже дают положительные прогнозы для золота. Компания JPMorgan Chase ранее заявила, что этот металл – выбор №1 на сырьевых рынках, а его цена в этом году может достичь $2500 за унцию. В Goldman Sachs видят потенциал для $2300.

В декабре Кабинет министров продлил запрет на экспорт золота из Украины еще на год.

В марте Европарламент призвал Россию отдать украденный большевиками золотой запас Румынии, но она отказалась.