Вартість золота встановила історичний рекорд

Біржові ціни на золото підскочили на 2% – так ринок відреагував на коментарі Федрезерву щодо інфляції у США

Фото: EPA

Ціна на золото на світових ринках у понеділок, 1 квітня, досягла рекордного максимуму – $2286,40 за унцію, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі. Вартість зливків підскочила майже на 2%, порівнюючи з п'ятницею.

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Це реакція ринку на сповільнення інфляції у США, яка збільшує шанси пом'якшення монетарної політики Федрезерву, – перше в цьому році зниження вартості запозичень очікується уже в червні. За словами голови Федрезерву Джерома Павелла, показник інфляції значною мірою відповідає очікуванням, пише Bloomberg.

Джерело: Сomex

"Дані щодо інфляції й, зокрема, коментарі Павелла забезпечили додатковий імпульс золоту, бо ринок все більше упевнюється в тому, що ФРС почне знижувати ставки в червні", – сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.

Інші інвестиційні банки теж дають позитивні прогнози для золота. Компанія JPMorgan Chase раніше заявила, що цей метал – вибір №1 на сировинних ринках, а його ціна цього року може сягнути $2500 за унцію. У Goldman Sachs бачать потенціал для $2300.

У грудні Кабінет міністрів продовжив заборону на експорт золота з України ще на рік.

У березні Європарламент закликав Росію віддати вкрадений більшовиками золотий запас Румунії, але вона відмовилась.