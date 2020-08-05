Золотая лихорадка: цены на металл побили очередной рекорд

Золото подорожало до рекордной отметки свыше 2000 долларов за унцию, инвесторы уверены, что желтый металл будет расти и дальше, пишет Bloomberg.

В среду цена золота на спотовом рынке составила $2037,05 за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена в ходе торгов поднималась до рекордных $2039,93 за унцию.

Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2037,7 за унцию, декабрьские - $2049,4 за унцию.

Стоимость серебра на спотовом рынке выросла на 2,3%, до $26,6 за унцию - максимума с 2013 года.

С начала года золотые слитки подорожали более чем на 30%, а их статус повысился за счет снижения доходов в США, отмечает издание.

Популярность золота растет на фоне намерений правительств и центральных банков ответить на замедление роста огромными денежными вливаниями. Это означает, что доллар будет слабеть, а мировую экономику ждет долгое восстановление, считает Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует рост цен на золото до 2300 долларов за тройскую унцию.

"Все готово для продолжения роста золота. Мы видим впереди увеличение бюджетных расходов, чрезвычайно гибкую денежно-кредитную политику в течение многих лет и трудное восстановление экономики", - сказал в своем отчете Пол Вонг, рыночный стратег Sprott Inc.

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Сергей Чигирь

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