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Золото подорожало до восьмимесячного максимума из-за угроз РФ и инфляции в США

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16.02.2022, 16:25
Золото подорожало до восьмимесячного максимума из-за угроз РФ и инфляции в США - Фото
Фото: пресс-служба Нацбанка

Спотовая цена золота достигла максимума с июня 2021 года в $1879 за унцию по итогу торговой сессии во вторник из-за угрозы военного вторжения РФ в Украину и ожиданий повышения учетной ставки Федеральным резервом США. С начала торгов в среду цена золота опустилась на 1% до $1852 после новостей об отводе российских войск от границ Украины, пишет агентство Reuters.        

"Инвесторы уделяют больше внимания хеджированию геополитики (Россия-Украина), опасений по поводу инфляции и общей неопределенности на рынке", — прокомментировал агентству аналитик UBS текущую динамику цены на золото. 

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Участники рынка ожидают, что ФРС в среду поднимет на 25 базисных пункта учетную ставку для сдерживания инфляции.  

В случае, когда ФРС поднимет ставку на 50 базисных пунктов, цена на золото начнет снижаться, делятся прогнозом с агентством аналитики французского инвестбанка Natixis. 

При таком сценарии падение цены золота ожидается до уровня $1700 за унцию.  

Среди других драгоценных металлов спотовая цена на серебро выросла на 0,2% до $23,38 за унцию, платина укрепилась на 0,1% до $1026,77, а палладий подешевел на 0,4% до $2237,66. 

Золото подорожало до восьмимесячного максимума из-за угроз РФ и инфляции в США

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Роман Брыль
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