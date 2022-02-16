Золото подорожало до восьмимесячного максимума из-за угроз РФ и инфляции в США

Спотовая цена золота достигла максимума с июня 2021 года в $1879 за унцию по итогу торговой сессии во вторник из-за угрозы военного вторжения РФ в Украину и ожиданий повышения учетной ставки Федеральным резервом США. С начала торгов в среду цена золота опустилась на 1% до $1852 после новостей об отводе российских войск от границ Украины, пишет агентство Reuters.

"Инвесторы уделяют больше внимания хеджированию геополитики (Россия-Украина), опасений по поводу инфляции и общей неопределенности на рынке", — прокомментировал агентству аналитик UBS текущую динамику цены на золото.

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Участники рынка ожидают, что ФРС в среду поднимет на 25 базисных пункта учетную ставку для сдерживания инфляции.

В случае, когда ФРС поднимет ставку на 50 базисных пунктов, цена на золото начнет снижаться, делятся прогнозом с агентством аналитики французского инвестбанка Natixis.

При таком сценарии падение цены золота ожидается до уровня $1700 за унцию.

Среди других драгоценных металлов спотовая цена на серебро выросла на 0,2% до $23,38 за унцию, платина укрепилась на 0,1% до $1026,77, а палладий подешевел на 0,4% до $2237,66.

31 июля 2020 года цена тройской унции золота впервые в истории превысила $2000.

20 января 2022 года цена февральских фьючерсов на золото выросла до $1843, самого высокого показателя с ноября 2021 года.

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Роман Брыль

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