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Золото резко выросло в цене. Инвесторы ждут всплеска инфляции

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 11:24
Золото резко выросло в цене. Инвесторы ждут всплеска инфляции - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена февральских фьючерсов на золото выросла до $1843, самого высокого показателя с ноября 2021 года. Спотовые цены на золото превысили декабрьский максимум в $1841 за унцию, пишет MerketWatch.   

Рост цены связан с ослаблением доллара США и снижением доходности казначейских облигаций после резкого роста, что способствовало повышению инвестиционного интереса к драгоценному металлу. 

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"Доходность казначейских облигаций, вероятно, скоро достигнет пика, и, если мы правы, это может привести к резкому росту цен на золото до $2000 или выше", – прокомментировал изданию Майкл Армбрустер, управляющий партнер инвесткомпании Altavest.  

Также спрос на золото подогревается желанием трейдеров несколько перестраховаться от возможного всплеска инфляции в США и других крупных экономиках. 

Многие трейдеры не считают, что центральные банки делают достаточно, чтобы снизить ценовое давление, резюмирует MarketWatch. 

Золото резко выросло в цене. Инвесторы ждут всплеска инфляции

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Роман Брыль
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