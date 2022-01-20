Золото резко выросло в цене. Инвесторы ждут всплеска инфляции

Цена февральских фьючерсов на золото выросла до $1843, самого высокого показателя с ноября 2021 года. Спотовые цены на золото превысили декабрьский максимум в $1841 за унцию, пишет MerketWatch.

Рост цены связан с ослаблением доллара США и снижением доходности казначейских облигаций после резкого роста, что способствовало повышению инвестиционного интереса к драгоценному металлу.

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"Доходность казначейских облигаций, вероятно, скоро достигнет пика, и, если мы правы, это может привести к резкому росту цен на золото до $2000 или выше", – прокомментировал изданию Майкл Армбрустер, управляющий партнер инвесткомпании Altavest.

Также спрос на золото подогревается желанием трейдеров несколько перестраховаться от возможного всплеска инфляции в США и других крупных экономиках.

Многие трейдеры не считают, что центральные банки делают достаточно, чтобы снизить ценовое давление, резюмирует MarketWatch.

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Роман Брыль

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