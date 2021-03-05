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Инвесторы увидели конец пандемии и продают золото. Цена упала до 8-месячного минимума

05.03.2021, 08:58
Инвесторы увидели конец пандемии и продают золото. Цена упала до 8-месячного минимума - Фото
Золото (фото - depositphotos.com)

Спотовая цена унции золота упала до $1690, что является самым низким показателем с 8 июня 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.  

Цена золота падает третью недель кряду и за этот период драгоценный метал потерял в стоимости 2,3%.

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Падение цены связано с растущим убеждением инвесторов в скором конце пандемии и восстановлении роста крупнейших экономик, считают в Bloomberg.

Сегодня падение цен характерно для всего рынка металлов. Цена на никель, к примеру, за два дня опустилась ниже $1500 за тонну.

Основным приоритетом инвесторов на данный момент являются американские государственные облигации. Доходность по 10-летним бондам выросла на 1,5%.

  • 31 июля 2020 года цена тройской унции золота выросла на 2% и впервые в истории превысила $2000. С начала 2020 года золото подорожало на мировом рынке более чем на четверть. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозировал рост цен на золото до $2300.
  • 11 августа цены на золото упали из-за фиксации прибыли на фоне укрепления доллара и аппетита к риску в ожидании соглашения о новых стимулах в США. Спотовая цена на золото снизилась на 2,23% до $1.984,40​ за унцию. 

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Роман Брыль
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