Золото подорожало до $3000 из-за торговых войн Трампа и ожидания рецессии в США

С начала года цена золота уже 13 раз обновляла исторические максимумы

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Цена унции золота установила очередной исторический рекорд — фьючерсы выросли до $3004, спотовая цена впервые преодолела отметку $3000. Об этом сообщает агентство Reuters.

Импортны тарифы президента США Дональда Трампа сыграли значительную роль в повышении спроса на золото. Глобальная торговая война негативно воспринимается финансовыми рынками и усилила опасения, что экономика США может скатиться в рецессию.

"Настроения в отношении золота в настоящее время сильны и могут сохраниться, если эта хаотичная политика продолжится", — прокомментировал агентству Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree.

Золото стабильно дорожает вторую неделю подряд, и с начала года цена уже обновила 13 исторических максимумов.

Опрошенные агентством аналитики соглашаются, что цена на золото продолжит повышаться и достигнет $3050 уже в этом году.

Источник: Goldprice