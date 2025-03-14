Золото подорожало до $3000 из-за торговых войн Трампа и ожидания рецессии в США
Цена унции золота установила очередной исторический рекорд — фьючерсы выросли до $3004, спотовая цена впервые преодолела отметку $3000. Об этом сообщает агентство Reuters.
Импортны тарифы президента США Дональда Трампа сыграли значительную роль в повышении спроса на золото. Глобальная торговая война негативно воспринимается финансовыми рынками и усилила опасения, что экономика США может скатиться в рецессию.
"Настроения в отношении золота в настоящее время сильны и могут сохраниться, если эта хаотичная политика продолжится", — прокомментировал агентству Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree.
Золото стабильно дорожает вторую неделю подряд, и с начала года цена уже обновила 13 исторических максимумов.
Опрошенные агентством аналитики соглашаются, что цена на золото продолжит повышаться и достигнет $3050 уже в этом году.
- 13 марта 2025 года Трамп пригрозил 200% пошлинами на вино, если ЕС не отменит тариф на виски.