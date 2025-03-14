Золото подорожчало до $3000 через торгівельні війни Трампа й очікування рецесії у США

З початку року ціна золота вже 13 разів оновлювала історичні максимуми

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Ціна унції золота встановила черговий історичний рекорд — ф'ючерси зросли до $3004, спотова ціна вперше досягла позначки в $3000. Про це повідомляє агентство Reuters.

Імпортні тарифи президента США Дональда Трампа відіграли значну роль у підвищенні попиту на золото. Глобальна торгівельна війна негативно сприймається фінансовими ринками та посилила побоювання, що економіка США може скотитися у рецесію.

"Настрої щодо золота наразі сильні й можуть зберегтися, якщо ця хаотична політика продовжиться", — прокоментував агентству Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.

Золото стабільно дорожчає другий тиждень поспіль, і з початку року ціна вже оновила 13 історичних максимумів.

Опитані агентством аналітики погоджуються, що ціна на золото продовжить підвищуватись і досягне $3050 вже цього року.

Джерело: Goldprice