Золото подорожчало до $3000 через торгівельні війни Трампа й очікування рецесії у США
Ціна унції золота встановила черговий історичний рекорд — ф'ючерси зросли до $3004, спотова ціна вперше досягла позначки в $3000. Про це повідомляє агентство Reuters.
Імпортні тарифи президента США Дональда Трампа відіграли значну роль у підвищенні попиту на золото. Глобальна торгівельна війна негативно сприймається фінансовими ринками та посилила побоювання, що економіка США може скотитися у рецесію.
"Настрої щодо золота наразі сильні й можуть зберегтися, якщо ця хаотична політика продовжиться", — прокоментував агентству Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.
Золото стабільно дорожчає другий тиждень поспіль, і з початку року ціна вже оновила 13 історичних максимумів.
Опитані агентством аналітики погоджуються, що ціна на золото продовжить підвищуватись і досягне $3050 вже цього року.
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