Золотовалютные резервы Беларуси в августе упали на 16%

Международные резервы Республики Беларусь в августе сократились на 16% и по состоянию на 1 сентября 2020 года составили $7,4 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанке Беларуси.

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь выполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн", - говорится в сообщении.

По плану центробанка, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

13 августа государственные облигации республики Беларусь обвалились на Московской бирже на фоне новостей о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения против страны санкций.

Нацбанк Беларуси из-за угрозы обвала местного рубля приостанавил до 15 сентября 2020 года проведение операций поддержки ликвидности банков в форме кредитов овернайт.

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Сергей Чигирь

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