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10% на валюту – плохая идея. Лучше ограничить импорт через пошлины на некритические товары

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10% на валюту – плохая идея. Лучше ограничить импорт через пошлины на некритические товары

президент Киевской школы экономики, экс-министр экономразвития и торговли
19.08.2022, 17:33

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм, которым внедрит сбор в 10% на покупку валюты для приобретения импортных товаров и услуг

10% налога на покупку валюты – это плохая идея. Лучшая альтернатива – более стандартный механизм ограничения импорта через пошлины на некритические товары.

Цель обоих инструментов – сократить спрос на валюту, которой во время войны недостаточно.

Естественно, администрировать 10% налога на валюту легче.

Но для экономики этот инструмент хуже. Во время войны то ограниченное количество валюты, которое есть, должно тратиться на импорт, который является критическим для обороноспособности, поддержания уровня жизни людей, экономики и бизнесов. Пошлины позволяют это делать. Налог – нет.

Пример. Человек хочет купить себе автомобиль Maybach. Во время войны Maybach не нужен для обороноспособности или работы экономики и бизнесов. Maybach – это роскошное потребление (luxury consumption). Такой импорт можно обложить высокой пошлиной или вообще запретить на время войны.

Другой пример. Импортные составляющие для производства товаров, которые необходимы Вооруженным Силам Украины или идут на экспорт (и приносят еще больше валюты в страну). Такие товары нужны во время войны. На них не следует вводить пошлину.

Если введут налог на покупку валюты в 10%, в обоих примерах импорт подорожает на те же 10%. А нам во время войны нужно, чтобы в первом примере импорт подорожал значительно больше, чем во втором, а во втором, возможно, вообще не дорожал или даже субсидировался.

То есть пошлины – лучший инструмент, они позволяют по-разному подходить к разным товарам.

Естественно, можно делать исключения и для налога в 10% на покупку валюты. Но тогда администрирование становится сложным, таким же, как и при пошлине.

Конечно, есть разница. Налог на валюту можно администрировать через банки. А пошлины – через таможню. А сегодня банковская система более профессиональная и менее коррумпированная, чем таможня.

Кстати, это конкретный пример, почему коррупция вредит. Особенно во время войны. На институциональном и структурном уровне. Коррупция ограничивает возможность использования регуляторных инструментов, которые следует и правильно было использовать во время войны.

Тем не менее даже при таких условиях проблем с администрированием пошлин, они остаются лучшим механизмом.

Ну и следует продолжать реформировать таможню. Чтобы ее профессиональность и некоррумпированность достигли или даже превысили уровень банковской системы.

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Налог на валюту импорт экспорт налог на импорт
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