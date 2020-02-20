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20.02.2020, 10:27

Боятся нужно не ОВГЗ. "Черные лебеди" прячутся в другом месте

Александр Паращий

руководитель аналитического отдела Concorde Capital

Все обсуждают возможные риски от размещения ОВГЗ. Но в платежном балансе есть много других потенциальных пирамид, к которым Украина не готова (укр.)

"Просунуті" економісти причепилися до наших облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які активно скуповують нерезиденти: бачать там піраміду, ризики для курсу гривні. Але ризики для нашої національної валюти там невеликі.

По-перше, якщо іноземці дуже сильно і всі одночасно захочуть вийти з ОВДП, то просто цього не зможуть зробити, бо ніхто у них не купить ці цінні папери. А якщо і купить, то зі знижкою 40%-60%. Відповідно, накупити багато валюти на вторговані гроші вони не зможуть.

Друге і головне - хай там як, про такий ризик вже говорено-переговорено. Він - зрозумілий, і до нього готові, в тому числі, в Національному банку України. Тобто, проблема чітко окреслена, ситуація під контролем.

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Але в нашому платіжному балансі є багато інших "потенційних пірамід", не меншого, ніж ОВДП розміру, які не є ані зрозумілими, ані окресленими. І там може статися все, що завгодно. І до цього в нас ніхто не готовий.

Ось два приклади.

Приклад 1

Стаття платіжного балансу "торгові кредити", яка "принесла" в Україну у 2019 році рекордні $4,2 млрд (майже стільки ж, як і валюта від покупців ОВДП). В теорії - це валюта, яку недоплатили наші імпортери (хоча на практиці, це може бути все, що завгодно). 

А якщо так, то цю валюту потрібно буде віддавати вже і зараз. І якщо ці долари/євро/юані дійсно треба буде віддавати – то наслідки для гривні будуть в рази тяжчими, ніж від малоймовірної втечі нерезидентів з ОВДП. І проблема в тому, що в НБУ не розуміють природу цих кредитів, а отже ніяк не готові до можливого "шухеру".

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Приклад 2

Стаття платіжного балансу "готівкова валюта поза банками", яка в 2019 році "винесла" з фінансової системи України в невідомому напрямку $3,4 млрд. При чому, тенденція "виносу" - досить промовиста: $0,4 – $2,4 – $3,4 млрд відповідно у 2017 – 2018 – 2019 роках. 

Ці долари, що зникають невідомо куди, теж можуть негативно вплинути на курс гривні. І схоже, що природа цього "виносу" теж незрозуміла нашим регуляторам. Бо вони не знаходять кращого рішення, ніж очікувати, що ця проблема вирішиться сама собою: НБУ очікує, що "виніс готівки" зменшиться до $1,1 млрд у 2020 році.

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Чому у них такі очікування – мабуть, вони й самі не розуміють. А якщо їх прогноз не здійсниться, і продовжиться тенденція зростання?

Стануть чи ні ці невеличкі статті платіжного балансу "чорними лебедями" для гривні – важко сказати. Але якщо у нас і буде "чорний лебідь", то народиться від десь у таких статтях, а не на ринку ОВДП.

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Теги: Александр Паращий, НБУ, платежный баланс, ОВГЗ, торговый кредит
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