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Бюджет-2022 – адекватен нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

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Бюджет-2022 – адекватен нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
16.09.2021, 00:15

Самое ценное в проекте госбюджета-2022- он возвращает Украину к стратегии систематического снижения дефицита бюджета и долговой нагрузки

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета-2022 и подал его в Верховную Раду. Проект был подан вовремя – в последний день, предусмотренный законом. Это хорошо для бюджетного процесса, в активную фазу которого мы сейчас зашли.

Поэтому, госбюджет-2022, какой он?

Во-первых, плановый дефицит составляет 3,5% ВВП. Резкое сокращение (с 5,5% в 2021-м), несомненно, является правильным решением. Наконец-то мы возвращаемся к динамике, в которой жили до ковидного 2020 года, а именно – начинаем меньше одалживать. Согласно проекта госбюджета, мы платим по процентам больше, чем берем в долг. Это называется "первичный дефицит" и означает, что мы постепенно сокращаем свои долги и долговую нагрузку.

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Во-вторых, проектом предусматривается продолжение тенденции к незначительному, но все же снижению доли доходов бюджета в ВВП (с 24,6% в 2021 году до 23,6%). По крайней мере, по прогнозу, на котором базируется бюджет. Это тоже хорошо, поскольку означает, пусть и маленькое, но снижение нагрузки государства на экономику. Государство менее эффективно частного сектора, и в наших условиях и так перераспределяет слишком большую часть национального богатства.

Впрочем, доходная часть бюджета зависит от принятия контраверсионного законопроекта №5600. Против многих его положений выступал бизнес и экономисты, сейчас этот законопроект согласуется с существенными изменениями в профильном комитете Верховной Рады. От того, в каком виде он будет принят, зависит как выполнение госбюджета-2022, так и его влияние на экономику.

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В свою очередь, общая сумма расходов бюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн.

Расходы на здравоохранение заложены на уровне 197 млрд грн или 3,8% ВВП (это на 36 млрд грн больше плана 2021 года). И хотя финансирование здравоохранения проекту увеличили, объем все же не дотягивает до заявленных государством как цель 5% ВВП.

С другой стороны, важно запланированное существенное увеличение зарплат для врачей – до 22 500 грн в среднем или в 1,6 раза. Это логический и правильный шаг, учитывая истощение врачей ковидним годом.

Важный элемент бюджета – обеспечение 34 млрд субсидий на отопительный сезон 2021/2022. Это предусмотрено как проектом бюджета на 2022 год, так и изменениями в бюджет-2021, представленными правительством в Верховную Раду. Этой суммы должно хватить, чтобы обеспечить людей субсидиями на время сложной зимы, которую нам готовит РФ.

В то же время, доступ к субсидиям очевидно должны облегчить. Важно, чтобы все уязвимые слои населения реально их получили, а не остались один на один с ростом платежек.

Расходы на оборонку заложены на уровне 5,95% ВВП (или 320 млрд грн). Вопрос заключается в том, что значительная часть увеличения оборонных расходов (~40%) – это международная официальная поддержка США, Франции и Великобритании. То есть рост в большей степени ожидается за счет внешней поддержки, от предоставления которой мы будем существенно зависеть. А, собственно, чистые расходы на оборону были увеличены только на +5,8%.

Вопросы возникают и к капитальным затратам, ведь значительная их часть непосредственно связана с вышеупомянутым ресурсным законопроектом №5600. Больше всего от "возможных будущих" налоговых поступлений с "5600" зависят:

- 70% расходов на развитие транспортной инфраструктуры, 52% расходов на развитие стратегического промышленности и 35% расходов на культуру.

Финансирование объектов "Большого строительства" (а именно – учебных заведений и сферы культуры) также во многом зависит от законопроекта №5600.

В общем, представленный правительством бюджет адекватен сложившейся ситуации. Он возвращает нас к стратегии систематического снижения дефицита бюджета и долговой нагрузки. Что является критически важным для стабильности нашей экономики.

С другой стороны, беспокойство, все же, вызывает значительное возложение надежд правительства на противоречивый законопроект №5600, а также международную финансовую помощь по оборонке.

Сейчас важно сохранить и принять госбюджет-2022 примерно в таком виде, как он был подан. Это важно для обеспечения макроэкономической стабильности и развития страны.

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госбюджет дефицит бюджета Павел Кухта доходы госбюджета расходы бюджета госбюджет-2022
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