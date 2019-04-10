Бюджет не досчитался 5% доходов. Что-то не так с планированием?

У першому кварталі 2019 року держава недовиконала бюджет на 5% порівняно з планом: фактичні надходження склали 210,5 млрд грн. За даними державної казначейської служби, це майже на 11 млрд менше від планових.

Подібна ситуація відбувається не вперше. Минулого року у січні-березні фактичні надходження склали близько 94% від планових. Недобір надходжень у першому кварталі на тлі невиконання як доходної, так і видаткової частини бюджету 2018 року, свідчить про глибшу проблему: неефективне бюджетне планування.

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Цього разу основна причина невиконання доходної частини бюджету – недостатні надходження за внутрішніми податками: ПДВ та акцизами.

ПДВ

У жовтні-листопаді 2018 року в бюджеті виникла заборгованість перед експортерами щодо відшкодування ПДВ. Через ряд причин (зменшення цін на енергоносії, провал митних надходжень) наприкінці року не вдалось виконати план доходів бюджету, а зовнішнє джерело коштів – кредит МВФ – Україні було надано пізніше, ніж очікували. Як наслідок, у держави просто не вистачило коштів на відшкодування ПДВ і на початку 2019 року заборгованість за цією категорією сягнула 20 млрд грн.

Після висловлення занепокоєння бізнесом, Мінфін владнав ситуацію із поверненням ПДВ, але зробити це вдалося вже у наступному бюджетному році. У січні 2019 року обсяги відшкодування ПДВ склали 19,7 млрд грн, що на 64% більше, ніж рік тому. У лютому та березні суми повернення ПДВ значно зменшилися – 13,1 млрд грн та 12,6 млрд грн. Загалом, у 1 кварталі 2019 року розмір відшкодування ПДВ був майже на 35% вищим, ніж минулого року– 45,4 млрд грн, що стало однією з основних причин невиконання бюджетних надходжень (сальдо) від ПДВ, що склали лише 96,5 млрд грн (92% від плану).

Акцизи

Протягом останніх десяти років ставки акцизів на реалізацію цигарок зросли у понад 20 разів. Це дозволило збільшити надходження до державного бюджету з 3,5 млрд грн у 2008 році до 43,6 млрд грн у 2018 році. З 1 січня 2019 року акциз на цигарки вже виріс на 20% відсотків, а з 1 липня зросте ще на 9%. В цілому, в рамках євроінтеграційних зобов’язань, Україна планує підвищити ставки акцизів на сигарети до 90 євро за 1000 штук до 2025 року.

За січень-лютий 2019 року від акцизів на тютюнову продукцію державний бюджет отримав лише 3,4 млрд грн, що становить близько 6% від річного плану. Протягом 2014-2017 років обсяги акцизних надходжень значно перевищували планові показники, а в 2018 році невиконання за даною категорією доходів склало близько 10%.

Основною причиною уповільнення зростання бюджетних надходжень є зменшення обсягів реалізації сигарет, що у 2018 році склало 16,4%: протягом останніх років в Україні знижується обсяг споживання тютюнової продукції через зменшення кількості курців. Не виключено, що слабкий результат першого кварталу, окрім іншого, спричинений тим, що тютюнові компанії напередодні підвищення акцизних ставок активно працювали із запасами готової продукції. Якщо цей ефект дійсно відчутний, то протягом року ситуація має виправитися, адже запаси не вічні, і рано чи пізно, платити за новими акцизними ставками таки доведеться.

Валютний курс

Негативний вплив вищезазначених причин на бюджетні надходження можна було спрогнозувати. Проте, у 1 кварталі 2019 року були й інші чинники, що спричинили невиконання плану бюджету:

Укріплення гривні. У державний бюджет 2019 року було закладено курс долара США на рівні 29,4 грн, що менше, ніж у 2018 році – 30,1 грн. Однак у 1 кварталі 2019 він становив близько 27,3 грн за 1 дол. США. Як наслідок, через укріплення національної валюти надходження від податків на імпортні товари виявились нижчими за очікувані.

Зменшення обсягів імпорту газу. У 1 кварталі 2019 року НАК Нафтогаз України імпортував на 268,8 млн куб. газу менше, ніж минулого року, що також сприяло зменшення надходжень від ПДВ на ввезені на територію України товари.



Зарплати

У першому кварталі 2019 року були й позитивні моменти. Завдяки продовженню зростання заробітних плат (близько 20% у річному вимірі) та зростанню реального ВВП (прогноз 3% у 2019 році) доходи від ПДФО та податок на прибуток склали 24,1 млрд грн (106% від плану) та 29 млрд грн (108,5% від плану) відповідно.

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Також, завдяки підвищенню доходів громадян, надходження від ЄСВ на 23% перевищили показник минулого року та склали 61,3 млн грн.

Підсумки

Недовиконання плану державного бюджету в черговий раз стало негативним сюрпризом для Міністерства фінансів. Адже для фінансування видатків довелось залучати додаткові кошти. У 1 кварталі 2019 року дефіцит державного бюджету становив 25,3 млрд грн (28% від планового річного дефіциту). Мінфін частково перекрив дефіцит через розміщення ОВДП на 87,3 млрд грн, єврооблігацій на $350 млн та позику від Світового Банку 529,2 млн євро.

І якщо у зменшенні надходжень через зміну імпорту газу чи укріплення гривні не варто винити уряд, то несподіванки з акцизами та відшкодуванням ПДВ могли б не стати несподіванками, якби державні органи якісніше виконували свою роботу.

Більш ефективне бюджетне планування дозволило б збалансувати державні фінанси наприкінці минулого року та вчасно відшкодувати ПДВ. А краща методологія розрахунку акцизних податків зробила б план бюджетних надходжень більш реалістичним.