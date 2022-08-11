Что там с экономикой: для экономики хуже войны может быть только война и высокая инфляция

О хорошем

Июль 2022 года – первый месяц, где почти все тренды с негативных сменились положительными:

1. Национальный банк Украины потратил валютных резервов меньше, чем в июне (до этого уровень расходов каждый месяц рос).

2. Расходы государственного бюджета сократились – как военные, так и другие (170 млрд грн июля против 250 млрд грн июня, до этого ежемесячно росли).

Дефицит государственного бюджета существенно сократился (до этого рос).

4. Сумма, которую НБУ монетизировал, уменьшилась по отношению к прошлому месяцу. И она небольшая (30 млрд грн в июле, против 105 млрд грн в июне).

Какие причины?

Все молодцы: предприниматели, платящие налоги; власти, отменившие льготы и собирающие налоги; международники, существенно нарастившие помощь.

О плохом

Если очень упростить, то у России есть две стратегические трубы с дешевым газом: одна идет в Германию, другая – в Турцию. Как мы знаем, Россия очень любит этим газом коррумпировать целые страны.

Почему важно, куда уходят трубы?

Потому что газа в Европе сейчас очень не хватает, поэтому там, где есть труба, есть возможность дать очень большую взятку, чтобы сломить единство НАТО. Германия держится, а вот к Турции возникают вопросы.

График снижения экспорта в Россию, к сожалению, показывает, что Турция является лидером по его восстановлению.

За июнь 2022-го, например, Турция продала в Россию больше, чем год назад.

Мне кажется, что Турция стратегически за Украину, но должна быть посредником с РФ. Но такое возобновление поставок в РФ – это что-то чуть-чуть непонятное и хуже, чем я ожидал.

Главное, в чем санкции в отношении РФ хорошо работают, – это ограничение импорта, и почему-то Турция помогает России обходить это. Интересно, сохранится ли этот тренд.

Вторая плохая новость (и причина, почему украинское правительство хочет сократить импорт) – это внешняя помощь Украине.

История следующая: на второй месяц войны России в Украине стало понятно, что дефицит украинского бюджета будет примерно $5 млрд в месяц. США, ЕС и другие страны пообещали профинансировать нам $30-34 млрд (дефицит примерно шести месяцев), по $10 млрд каждый. США как будто идут по графику, ЕС немного отстает (прислал меньше, чем обещал). Но сейчас выглядит так, что даже с задержками, но все $30 млрд мы даже до конца года не получим.

Инфографика – Centre for Economic Strategy

То есть идет шестой месяц войны, и дефицит бюджета Украины за этот период профинансируют не полностью, и с большим опозданием.

Что уж говорить о предстоящих месяцах. Для этого дефицита обещания появились лишь в понедельник, 8 августа, от США на $4,5 млрд (это очень хорошие новости), но от остальных – нет. Что с этим собираются делать?

Насколько я понимаю, готовят новую программу МВФ на $30 млрд, которая этот дефицит будет закрывать.

Проблема в том, что хоть все и спешат, но неизвестно, когда первые деньги этой программы попадут в Украину. А пенсии, зарплаты платить надо уже.

Поэтому, возможно, снова будут месяцы, когда нам придется закрывать разрыв ликвидности, печатая деньги, а для экономики хуже войны может быть только война + высокая инфляция.

Поэтому нормально ожидать осенью дополнительных ограничений в разных сферах на несколько месяцев, чтобы не раскручивалась инфляционная спираль, пока иностранные партнеры готовят нам деньги.

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