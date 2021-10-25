UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕБРР и Ощадбанк заключили кредитную сделку на 100 млн евро. Это начало приватизации банка

Цей матеріал також доступний українською
ЕБРР и Ощадбанк заключили кредитную сделку на 100 млн евро. Это начало приватизации банка

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
25.10.2021, 15:49

Но пока – очень-очень начальное начало. Укргазбанк заключил такую же сделку еще в январе, но кредит получил только недавно

Европейский банк реконструкции и развития и Ощадбанк подписали мандатний лист про долгосрочный кредит на 100 млн евро с возможностью конвертации в капитал – обмена на акции Ощада.

"Мандатний лист" в исполнении ЕБРР – это серьезно. Можно сказать, в стиле советских дембелей, "кредит неизбежен, как победа коммунизма". То есть, перемога.

Судя по сумме, предварительная оценка стоимости Ощадбанка для приватизации – в районе 400-500 млн евро (пакет акций 20-25%; больше на этом этапе продавать нет смысла, а меньший пакет ЕБРР, пожалуй, неинтересен). 

Мультипликатор Р/В (отношение стоимости к собственному капиталу), с учетом кредита, выходит, примерно, 0.52-0.63. У Укргазбанка, при аналогичной договоренности с IFC, оценивали в 0.56. Потому, наверное, больше верю в оценку Ощадбанка ближе к 400 млн евро и мультипликатор 0.52, все-таки операционная эффективность выше у Укргазбанка.

Можно ли это назвать началом приватизации? 

Если да, то каким-то очень-очень начальным началом. ЕБРР активно присматривается к банку уже минимум шесть лет, до конкретики дошло только в 2021 году, и то речь пока о кредите.

Укргазбанк заключил такую сделку еще в январе, сам кредит получил только недавно, и насчет конвертации в акции там еще кот не валялся. Сколько времени может пройти в ситуации Ощадбанка – от меморандума к кредиту, от кредита к конвертации, от конвертации к участию нового акционера в управлении банком – сложно даже предположить.

Хочется как-то побыстрей.

Оригинал

Справка от редакции LIGA.net

В июле 2021 года сообщалось, что Ощадбанк согласовывает с ЕБРР долгосрочное финансирование. Предправления Ощадбанка Сергей Наумов отмечал, что сотрудничество банков – существенный шаг к приватизации Ощада. По его словам, эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса. Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и ЕБРР по кредиту в 100 млн евро. 9 сентября Минфин и ЕБРР обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления долгосрочного финансирования.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
ЕБРР кредит Ощадбанк приватизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 