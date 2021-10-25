ЕБРР и Ощадбанк заключили кредитную сделку на 100 млн евро. Это начало приватизации банка

Европейский банк реконструкции и развития и Ощадбанк подписали мандатний лист про долгосрочный кредит на 100 млн евро с возможностью конвертации в капитал – обмена на акции Ощада.

"Мандатний лист" в исполнении ЕБРР – это серьезно. Можно сказать, в стиле советских дембелей, "кредит неизбежен, как победа коммунизма". То есть, перемога.

Судя по сумме, предварительная оценка стоимости Ощадбанка для приватизации – в районе 400-500 млн евро (пакет акций 20-25%; больше на этом этапе продавать нет смысла, а меньший пакет ЕБРР, пожалуй, неинтересен).

Мультипликатор Р/В (отношение стоимости к собственному капиталу), с учетом кредита, выходит, примерно, 0.52-0.63. У Укргазбанка, при аналогичной договоренности с IFC, оценивали в 0.56. Потому, наверное, больше верю в оценку Ощадбанка ближе к 400 млн евро и мультипликатор 0.52, все-таки операционная эффективность выше у Укргазбанка.

Можно ли это назвать началом приватизации?

Если да, то каким-то очень-очень начальным началом. ЕБРР активно присматривается к банку уже минимум шесть лет, до конкретики дошло только в 2021 году, и то речь пока о кредите.

Укргазбанк заключил такую сделку еще в январе, сам кредит получил только недавно, и насчет конвертации в акции там еще кот не валялся. Сколько времени может пройти в ситуации Ощадбанка – от меморандума к кредиту, от кредита к конвертации, от конвертации к участию нового акционера в управлении банком – сложно даже предположить.

Хочется как-то побыстрей.

Оригинал

Справка от редакции LIGA.net В июле 2021 года сообщалось, что Ощадбанк согласовывает с ЕБРР долгосрочное финансирование. Предправления Ощадбанка Сергей Наумов отмечал, что сотрудничество банков – существенный шаг к приватизации Ощада. По его словам, эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса. Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и ЕБРР по кредиту в 100 млн евро. 9 сентября Минфин и ЕБРР обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления долгосрочного финансирования.

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