Есть ли жизнь без МВФ?

Эту фразу мы слышим с завидной регулярностью. В последний раз ее произносил Игорь Валерьевич Коломойский, предлагающий взамен всей страной броситься в объятия России в обмен на $100 млрд.

Игоря Валерьевича мы пока комментировать не будем - там перед нами в очереди на пообщаться с этим великим человеком стоят, как минимум, Высокий суд Лондона и ФБР США. Заметим лишь, что его нелюбовь к Международному валютному фонду вполне объяснима: последний настаивает на чистой банковской системе и возврате средств, выведенных из украинских банков нечистоплотными собственниками. Что вряд ли может устроить Игоря Валерьевича.

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Но саму тему давайте обсудим. Тем паче, что такие же идеи время от времени подают и другие политики и бизнесмены. А, порой, и журналисты подливают масла в огонь - мол, МВФ навязывает кабальные условия. Дальше обычно поминают Сороса, в отдельных случаях - Римский клуб, масонов и иллюминатов.

Но разобраться все же стоит.

Давайте рассмотрим примеры четырех стран, которые полагались на кредитование МВФ и слушали их рекомендации.

Начнем с историй неудач. Каким странам Фонд не помог или не смог помочь?

Истории неудач

АРГЕНТИНА

История там выдалась пожестче, чем в Украине.

В начале восьмидесятых, растеряв остатки доверия после проигранной Британии войны за Фолклендские острова, ушла от власти правящая военная хунта. Пришел гражданский президент Рауль Альфонсин. Пришел - и получил на руки долг в 45 млрд, безработицу, падение производства и прочие радости страны, пережившей неудачную войну и малокомпетентную диктатуру. Он попытался выровнять ситуацию, но у него не получилось. В конце 80-х пошла галопирующая инфляция - 5000% только за 1989 год.

Вначале 90-х Аргентину начал кредитовать МВФ. По сути, это была первая страна, которую МВФ пытался вытащить из кризиса, угрожавшего самому ее существованию. Общая сумма вливаний составила более $50 млрд – это больше, чем Украина получила от фонда за все годы независимости.

Спойлер: страна устояла. Но ее экономика осталась нестабильной. В 2001 году МВФ отказался выдавать новый кредит. Страна пережила дефолт и тяжелый экономический кризис в 2002 году, начала оправляться с 2005 года, но в 2014-м вновь оказалась в ситуации технического дефолта - догнали выплаты по старым долгам.

В общем, скорее история неудачи. Но не потому, что МВФ кредитовал - напротив, потому, что в какой-то момент просто перестал, и "дебит не сошелся с кредитом".

Почему МВФ свернул сотрудничество?

1. Коррупция.

Ее по-прежнему было очень много, а правительство ничего с ней не делало. Более того, множество местных чиновников в период кредитования были замешаны в отмывании денег и манипуляциях на макроэкономическом уровне. Скажем проще: немалую часть помощи просто крали.

2. Проблемы с регионами и их ценными бумагами.

Аргентина по своей сути – федеративная республика, у каждой отдельной провинции немало полномочий. Когда национальное правительство начало "резать косты" - социальные программы и затраты на бюджетный сектор, - власти провинций заявили, что они не дадут душить простых людей. И начали корректировать свои бюджетные программы, увеличивая в них социальный сегмент. Это увеличение было ничем не подкреплено. Точнее, оно было подкреплено долговыми обязательствами провинций – каждая из них выпускала свои облигации, у них даже был средней развитости внутренний рынок этих облигаций. На пару лет раньше это бы еще сработало, но в тот момент сумма долга в этих облигациях уже была довольно серьезных размеров.

3. Огромный госдолг, где лишь около трети составляли долги МВФ. Общая сумма долга составляла $132 млрд – это было то, что копилось целое десятилетие.

4. Зарегулированная экономика.

Дополнительно - не менее экономики оставалось в тени: люди всячески минимизировали свои налоги.

МВФ тогда еще ограничивался политикой austerity – жесткая экономия, выравнивать баланс, не допускать бюджетный дефицит, экономить на социалке и бюджетном секторе. Никаких требований изменить институции, провести реформы в судебной сфере или энергетике, избавиться от кризисных явлений в других отраслях, от МВФ не поступало. Для сравнения, то, что сейчас МВФ требовал от Украины для очередного транша запустить антикорсуд – тогда такого не было, это все новинки нового тысячелетия.

Сейчас МВФ сам уже признает, что austerity как панацея от всего переоценивалась и надо подходить к проблеме комплексно.

ГРЕЦИЯ

С 2010-го в Грецию влили в течение пяти лет 300 млрд евро – и Евросоюз, и МВФ, и Мировой банк. Не помогло. Греция перманентно не может свести концы с концами. Это не означает, что так уж плохо быть греком - переносить кризис на Санторини как-то поприятнее, чем стабильность в Бобруйске - но макроэкономическая ситуация не ахти.

Изначально в Греции царил такой себе курортный социализм, с хорошей социалкой, раздутой бюрократией и богатым госсектором. И коррупция там была немаленькой, одной из рекордных в Европе. Хуже того, в Греции изначально манипулировали с макроэкономическими показателями, подгоняя их под стандарты ЕС (3% дефицит бюджета) для доступа к более дешевым деньгам.

Реальный госдолг рос с начала века и реальная ситуация вскрылась только с кризисом 2009-го года. Потом пошла негативная спираль. Дефицит и госдолг растут – кредитный рейтинг падает – денег брать не у кого – дефицит и госдолг растут. Как назло, главной доходной отраслью Греции был туризм, который после рецессии-2008 сильно просел.

Среди методов жесткой экономии, предложенных кредиторами, были: заморозка роста зарплат в бюджетном секторе и пенсий. Увеличение НДС с 19 до 21%, увеличение акцизов на спиртное, горючее. ЕС выписал множество требований к ограничениям зарплат в государственном и муниципальном секторах. Например – ограничения на 13-ую и 14-ую зарплаты до максимума в 500 евро, и отмена 13й и 14х зарплат для служащих, получающих более трех тысяч евро в месяц. Урезание на 8% надбавок к зарплатам бюджетников. Приватизация компаний "публичного сектора" и их уменьшение с 6000 до 2000. Уменьшение числа муниципалитетов, то есть – снижение бюрократических издержек. Наконец, начали понижать уровень необлагаемых подоходным налогом доходов.

Увы, социализм расслабляет народы - расслабил и греков. Когда правительство начало под нажимом кредиторов "резать косты", люди вышли на улицы. Переизбрали правительство, СИРИЗА с Ципрасом во главе обещала послать всех, но на выходе пришлось лишь договариваться о реструктуризации части долгов. Проще говоря, жизнь заставила греческих левых свернуть направо и вести себя, как надо, а не как избирателю бы хотелось. Но ситуация остается нестабильной.

Хорошо. Разобрались. Две истории неуспеха: Аргентина, по которой ударило не кредитование, а его прекращение, и Греция, где общественность отказалась затянуть пояса и жить по средствам.

А были ли истории успеха?

Да. Возьмем Ирландию и Португалию. Почему эти две страны? Потому что Ирландия - пример экономики, которая до финансового кризиса 2008 года демонстрировала галопирующий рост и вызывала гордость и зависть. А Португалия - ровно обратный случай: страна, чья экономика к кризису пришла в статусе самой слабой в ЕС.

ИРЛАНДИЯ

Ирландию называли "кельтским тигром" за стремительный экономический рост с начала 90-х. Однако тигр охромел в 2008-м - ирландский финансовый сектор очень пострадал от мирового кризиса. Не сумев преодолеть рецессию после 2008-го года, ирландское правительство обратилось в МВФ за помощью. МВФ дал им 22,5 млрд.

Программа длилась четыре года. Деньги пошли на сокращение внешнего долга и на оздоровление банковской системы – "вычистку" ненадежных банков и рекапитализацию жизнеспособных.

Среди реформ, которые также обязалась провести Ирландия, было наведение порядка с закладными и залогами по недвижимости, чтобы не размывалась ответственности, кто за что платит. Были введены более жесткие и четкие критерии признания неплатежеспособности юрлиц и последующего их банкротства. К кредитным портфелям банков ужесточились требования – по проценту рисковых кредитов в общем портфеле банка. Были урезаны зарплаты и пенсии в общественном секторе, но не сильно – не так, как в Греции. Ввели налог на недвижимость и сделали фискальные органы более независимыми от центральной власти в плане установления показателей и ставок.

Ирландцы начали реформу образования – с большей ориентацией на работодателей. Запустили множество образовательных программ по прогнозированию спроса на рынке труда, по перемене профессиональной ориентации.

В итоге, встали на ноги и уже в 2018-м году выплатили последнюю часть долга перед МВФ.

ПОРТУГАЛИЯ

Страна уже в 2006-м была "больным человеком Европы" с наиболее низким подушевым ВВП в ЕС. И окончательно ушла в кризис после рецессии-2008. Дальше наступил период стагнации. МВФ дал программу на три года, общим объемом в 29,6 млрд евро.

Антикризисные меры включали в себя:

1. Пересмотр системы медицинского страхования и пенсий (здесь интересно, что в Португалии, как и сейчас в Украине, пенсионная система была солидарной. Стала смешанной).

2. Запрет на бюджетирование с дефицитом и сокращение бюджетного дефицита в целом.

3. Ветирование накопления внутреннего долга.

4. Урезание костов на госпредприятиях, приватизация их частей, запрет на финансовую поддержку "минусовых" ГП.

5. Приватизация (или продажа контрольных пакетов) крупных госпредприятий – почты, железнодорожных грузоперевозок, авиалиний, мусоропереработки, сдача в концессию общественного транспорта.

6. Кризисное управление в системных банках – пересмотр и переклассификация кредитов, задолженностей, борьба с манипуляциями оценки недвижимости, запуск общенационального реестра недобросовестных заемщиков.

7. Упрощение увольнения наемных работников.

8. Расплата с многомиллиардными долгами за электричество.

9. Пришлось сделать порты и портовые услуги более доступными за счет снижения пошлин.

10. Уменьшить зарегулированность бизнеса – разрешения, справки, сделать админуслуги более доступными.

11. Усилить институты судебных исполнителей и арбитражных управляющих для эффективных банкротств и борьбы с должниками.

В результате, португальская экономика выровнялась, но не до конца. И с долгами удалось рассчитаться.

Выводы

Вопреки популярной в народе мифологии, Международный валютный фонд предлагает реальные и довольно очевидные меры по оздоровлению экономики. Это такой себе международный экономический диетолог, или, если хотите, тренер. Даже если вы сами знаете, как привести себя в порядок, если у вас стоит над душой специально обученный человек, следящий за вашим прогрессом - дело идет намного проще, быстрее и надежнее. А если не знаете - и вовсе.

Если вы, конечно, не избалованный ребенок, не способный заставить себя что-то делать - как греческое общество, и не пытаетесь этого тренера на каждом шагу обмануть - как аргентинские руководители 90-х. Тогда да, тогда возможны проблемы - но они не у МВФ - они у вас. И без него вам будет только хуже.

Во всяком случае, требования МВФ логичны. Они действительно ведут к здоровой рыночной экономике. Тогда как требования россиян, на которых предлагает положиться Игорь Валерьевич, как мы знаем по примерам множества стран-соседей, восходят к превращению страны в российский экономический, политический, военный и культурный сателлит. Вот, Александр Григорьевич Лукашенко не даст соврать.

А следующий материал будет о том, что же изначально предлагал МВФ для Украины. И так ли уж сложно для нашей страны следовать рекомендациям.

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