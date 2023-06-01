Это как стричь свинью. Налогообложение волонтеров – неадекватное решение власти

Власти могут начать собирать почти 20% налогов со всех средств, которые волонтеры собрали на свои персональные карты. На мой взгляд, это крайне неадекватное решение, хотя и юридически корректное.

Не только как экономист, но и как человек, добросовестно уплачивающий налоги (не очень типичная черта для успешного человека у нас в стране), позволю себе прокомментировать, почему я так считаю.

С точки зрения философии и действующего законодательства, собирать налоги с поступлений к человеку от посторонних нужно – иначе зачем вообще регистрировать бизнес или ФОП, можно просто предоставлять любые услуги и говорить: "Скинь мне на карточку".

Но в кризисной ситуации, в которой мы оказались 24 февраля того года, у людей не было времени регистрировать благотворительные фонды или общественные организации – многие просто начали собирать деньги и работать. И я не удивлюсь, если у многих из них на данный момент не будет уже чеков или других документов на то, что они закупали.

Лично я не ездил сам на фронт и не возил туда приборы ночного видения или дроны – я просто давал деньги тем, кто делал это эффективнее. То же по поводу денег, которые шли на помощь раненым или родственникам погибших – все мы просто переводили деньги на карточки людям.

Как налогоплательщик и гражданин я не считаю справедливым, что люди, которые потеряли близких или действительно помогали армии сейчас будут должны 20% от средств, которые они получили от других граждан в течение 2022 года. Я уже не говорю о том, что у большинства из них и нет этих денег – они их уже потратили на то, что было нужно.

Любые налоги в государстве должны быть справедливы с точки зрения общества. Не думаю, что многие люди в нашей стране скажут, что попытка собрать налоги с волонтеров справедлива.

Но чиновники будут апеллировать к тому, что они действуют по закону. Не считаю, что это проблема, не имеющая решения – просто нужна политическая воля. Я бы, например, предложил следующее:

- принять закон, что в 2022 году все поступления от третьих лиц на личные карты не облагаются налогом;

- на время военного положения ввести концепт "волонтер", который позволит открыть в банке отдельный счет человеку, занимающемуся волонтерской деятельностью, и поручить НБУ и банкам проводить какие-то базовые проверки против злоупотреблений.

Понимаю, что я несколько упрощаю ситуацию, но закрыть глаза и требовать от волонтеров 20% из всех поступлений в 2022 году – это тупиковая ветвь развития. Это как стричь свинью – визга много, шерсти мало. Не нужно делать всех волонтеров преступниками или должниками бюджета, нужно решать эту проблему.