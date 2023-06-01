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Це наче стригти свиню. Оподаткування волонтерів – неадекватне рішення влади

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Це наче стригти свиню. Оподаткування волонтерів – неадекватне рішення влади

фінансист, екс-банкір JP Morgan, Deutsche Bank
01.06.2023, 23:29

Волонтери ризикують опинитися в статусі боржників бюджету або злочинців.

Влада може почати збирати майже 20% податків з усіх коштів, що волонтери назбирали на свої персональні картки. На мою думку, це вкрай неадекватне рішення, хоча і юридично коректне.

Не лише як економіст, а і як людина, яка сумлінно сплачує податки (не дуже типова риса для успішної людини у нас в країні), дозволю собі прокоментувати, чому саме я так вважаю.

З точки зору філософії та чинного законодавства, збирати податки з надходжень людині від сторонніх осіб потрібно – інакше навіщо взагалі реєструвати бізнес чи ФОП, можна просто надавати будь-які послуги та казати: "скинь мені на картку".

Але у кризовій ситуації, в якій ми опинились 24 лютого минулого року, люди не мали часу реєструвати благодійні фонди або громадські організації – багато хто просто почав збирати гроші і працювати. І я не здивуюсь якщо в них на цей час не буде вже чеків або інших документів на те, що вони закупали.

Особисто я не їздив сам на фронт і не возив туди прилади нічного бачення чи дрони – я просто давав гроші тим, хто робив це ефективніше. Те саме стосовно грошей, що йшли на допомогу пораненим або родичам загиблих – всі ми просто переказувати гроші на картки людям.

Як платник податків і громадянин я не вважаю справедливим що люди, які втратили близьких або дійсно допомагали армії зараз будуть винні 20% від коштів, які вони отримали від інших громадян протягом 2022 року. Я вже не кажу про те, що в більшості з них і немає цих грошей – вони їх вже витратили на те, що було потрібно.

Будь-які податки в державі мають бути справедливими з точки зору суспільства. Не думаю, що спроба зібрати податки з волонтерів справедлива.

Але чиновники апелюватимуть до того, що вони діють згідно з законом. Не вважаю, що це проблема, яка не має рішення, – просто потрібна політична воля. Я б, наприклад, запропонував таке:

- прийняти закон, що у 2022 році усі надходження від третіх осіб на особисті картки не оподатковуються;

-  на час воєнного стану ввести концепт "волонтер", що дозволить людині відкрити в банку окремий рахунок, що займається волонтерською діяльністю, і доручити НБУ та банкам робити якісь базові перевірки проти зловживань.

Розумію, що я дещо спрощую ситуацію, але заплющити очі й вимагати від волонтерів 20% з усіх надходжень у 2022 році – це тупикова гілка розвитку. Це як стригти свиню – вереску багато, шерсті мало. Не треба робити всіх волонтерів злочинцями або боржниками бюджету, треба вирішувати цю проблему.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
волонтериоподаткування благодійності
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