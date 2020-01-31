Факторы влияния: как изменились ставки по кредитам для бизнеса

Год назад я написал колонку о пяти факторах, которые влияют на ставки по кредитам. Спустя год решил проанализировать, как они повлияли на стоимость кредитов для украинского бизнеса.

Инфляция за год снизилась с 9,8% до 4,1%

Позитивно.

При этом все же для банков важна не столько инфляция прошлого года, сколько ожидания по инфляции. Профессиональные банковские аналитики ожидают инфляцию в 2020-м на уровне 5-6% (что абсолютно нормально в рамках инфляционного таргетирования). Думаю, что именно такие показатели банки закладывают в свои модели при расчете ожидаемой доходности по своим продуктам.

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Учетная ставка НБУ за год снизилась с 18% до 11%

Позитивно.

Ключевая ставка НБУ за год прошла шесть шагов снижения, в итоге вылившиеся в -700 bps (базисных пунктов - Ред.). При ожидаемой инфляции в 5-6%, реальная учетная ставка сейчас находится на уровне 5-6%. Это еще не соответствует определению "стимулирующей" монетарной политики, но точно уже не позволяет говорить, что НБУ проводит "жесткую" политику. Похожий уровень реальных ставок сейчас, например, в Индии. В Мексике или Грузии реальная ставка выше.

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С учетом временных лагов трансмиссионных механизмов, в ближайшие два-четыре месяца мы увидим эффект последних двух важных шагов НБУ по снижению ставки: -200 bps в декабре и -250 bps в январе.

Но уже сейчас можно видеть (см. на графике), что корреляция между учетной ставкой и ставками по депозитам и новым выданным кредитам одной группы банков очень высокая.

Процентные ставки по новым кредитам в разрезе типов банков, % Процентные ставки по новым кредитам в разрезе типов банков, %

При этом НБУ озвучил планы по дальнейшему смягчению политики и снижению ключевой ставки до 7-8% до конца 2020 года. Это значит, что ставки банков и дальше будут снижаться.

Величина кредитного риска особо не изменилась и остается высокой

Нейтрально-негативно.

К сожалению, уровень проблемной задолженности (NPLs) за год кардинально не снизился – около половины всех банковских кредитов являются неработающими. Банки зарезервировали средства для покрытия этих проблем, и уровень проблемной задолженности не несет ни системных рисков, ни рисков неплатежеспособности отдельных банков.

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Однако, банки, конечно, хотели бы получить свои средства обратно. Например, более 80% задолженности 20 крупнейших бизнес-групп госбанкам – проблемная. При этом, сами промышленные компании работают, а их руководители снова мечтают получить новые кредиты, ратуя за смягчение монетарной политики.

Также за год не было принято важное стимулирующее (для защиты кредиторов) банковское законодательство. Кроме того, банки (да и новых инвесторов) пугает качество судебной системы и слабость государственных институтов. Пока эти важные системные вещи не будут решены, сложно ожидать, что уровень кредитного риска снизится. Следовательно, этот фактор не будет позитивно влиять на кредитные ставки.

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Альтернативные объективы инвестиций стали менее прибыльными

Позитивно.

Министерство финансов Украины весь год проводило качественную профессиональную работу по управлению госдолгом, что привело к значительному снижению стоимости заимствования для государства.

Еще в начале 2019 года ведомство привлекало годичные ресурсы под 18,5%, а в январе 2020-го – уже под 9,9%. Кроме того, Минфин расширил линейку продуктов и теперь привлекает ресурсы на срок от трех месяцев до семи лет. Важно понимать, снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – важный фактор, влияющий на стоимость кредитов. Та как вложения в ОВГЗ – альтернативный объект инвестиций для банков.

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Другими словами, если год назад банки могли зарабатывать 18% годовых практически без риска, то сегодня их доходность снизилась в два раза. Если они хотят получать более высокую доходность, им придется смотреть на кредитование. Дальнейшее снижение инфляции и учетной ставки в 2020-м приведет к дальнейшему снижению доходности этого инструмента.

Также в 2019 году, вслед за учетной ставкой, снизилась доходность депозитных сертификатов Национального банка. Этот инструмент более краткосрочный (до 14 дней), но все равно многие банки смотрят на него как на определенный ориентир. Как минимум при межбанковском кредитовании, овердрафтах или торговом финансировании на короткий срок.

Конкуренция на банковском рынке особо не изменилась к лучшему

Нейтрально-негативно.

Четыре государственных банка все еще доминируют на рынке, имея долю в более 50%. Минфин разработал стратегию их управления и стратегии каждого из банков. Однако, к сожалению, реформа корпоративного управления в госсекторе хромает.

Это очень хорошо видно в финансовых результатах госбанков (если убрать относительно искусственные доходы ПриватБанка). Госбанки не особо прибыльные, при этом держат очень высокие ставки по депозитам и не стремятся снижать ставки по кредитам.

Именно из-за функции реакции госбанков, трансмиссия изменения учетной ставки в рыночные кредитные ставки идет со скрипом. Возможно, вход иностранных инвесторов в Ощадбанк или Укрэксимбанк сможет изменить эту ситуацию. Также и Минфин сможет промотивировать госбанки к более эффективной работе (конечно, же без компромисса в андеррайтинге).

К сожалению, большинство частных локальных банков не обладают значительными ресурсами для кредитования. Эти ресурсы для них дорогие, так что пока (без дальнейшей консолидации) эта группа особо ничего не может предложить бизнесу.

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В такой ситуации в гос- и частных банках "отдуваться" приходится банкам с иностранным капиталом. На графике видно, как хорошо коррелируют ставки этой группы банков по новым кредитам корпоративным клиентам с учетной ставкой. При снижении учетной ставки за год на 700 bps, ставки кредитов иностранных банков снизились почти на те же 700bps.

Получается, что постоянно снижая стоимость привлеченных ресурсов, иностранные банки также снижают ставки и по кредитам, при этом оставаясь достаточно прибыльными. При этом иностранные банки переборчивы – работают только с лучшими клиентами. Возможно, не все банковские клиенты пока могут получить доступ к этим кредитам – зато есть мотивация начать соответствовать стандартам.

Итак, суммируя

Три из пяти факторов за год повлияли позитивно на ставки по кредитам: инфляция снизилась, учетная ставка снизилась, доходность по государственным бумагам снизилась. Эти факторы привели к тому, что иностранные банки в Украине снизили ставку по новым кредитам корпоративному бизнесу на 7% за год. Так говорит статистика НБУ. Кто хочет большего анализа, есть сайт НБУ, там можно узнать, на какие сроки кредиты, в какие отрасли. Уверен, узнаем, что думает по этому поводу и бизнес.

В то же время, отсутствие прогресса в судебной реформе, в области очищения банковских балансов от проблемных кредитов и доминирование госбанков вместе с их не особой заинтересованностью снижения ставок по депозитам и кредитам, не давали ставкам дальше пойти вниз.

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Так как госбанки занимают более 50% рынка, то не исключаю, что многие клиенты снижения по кредитам не заметили и продолжают расстраиваться и ждать. Будем наблюдать, как НБУ и Минфин помогут премьер- министру и всей экономике продолжить снижение ставок и повысить доступность кредитов в 2020 году.

Мой прогноз, данный в прошлом году, остается в силе: при планируемом уровне инфляции в 5-6%, реальные ставки (за вычетом ожидаемой инфляции) по кредитам будут на уровне 3-4% (то есть до 10% в гривне). Для хороших клиентов, которые планируют кредит возвращать, это произойдет только в случае решения проблем, описанных вверху.