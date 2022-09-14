Госбюджет-2023: оптимизм или реализм

13 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект главного финансового документа страны – государственный бюджет на 2023 год. В общем, он получился оптимистично-реалистическим, с приспособлением к реалиям войны. Но и не без странных статей.

ВВП, доходы, расходы, дефицит

Если говорить об основных макроэкономических прогнозах, они достаточно ожидаемы, но не без определенного оптимизма.

К примеру, правительство заложило прогноз номинального ВВП на уровне 6,399 трлн грн, а реальный рост на 4,6%. Такие прогнозы уже звучали раньше Национального банка Украины и других аналитиков, но условием для этого регулятор называл по меньшей мере полностью разблокированные порты для экспорта. Напомним, что падение ВВП в текущем 2022 году ожидается на уровне 33,2%.

Как и в этом году, бюджету будет не хватать примерно $3 млрд ежемесячно: доходы ожидаются на уровне 1,28 трлн грн, расходы – на уровне 2,57 трлн грн, а значит дефицит бюджета в следующем году будет примерно 1,29 трлн грн.

Инфляция и безработица

Снижение цен или хотя бы уменьшение темпов их роста в 2023 году не ожидается: годовая инфляция (декабрь к декабрю 2023-го) составит 30%, тогда как прогнозная инфляция по результатам 2022 года будет на уровне 30,1%.

Также в прогноз заложен высокий уровень безработицы в 28,2%, что выше ожидаемого уровня 2022 года и даже прогнозов в июльском отчете НБУ.

Будет ли "доллар по 50"

Ну и бюджетный макропрогноз отвечает на самый резонансный вопрос – будет ли "доллар по 50". Так вот, средний годовой курс ожидают на уровне 42,2 грн/доллар США, но на конец 2023 года действительно ожидают курс в 50 грн/доллар США.

С положительного – в правительстве ожидают определенное оживление экспорта. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2023 году прогнозируют на уровне – $ 14,248 млрд – это лучший результат по сравнению с 2022-м как раз в результате роста экспорта.

Один из главных вопросов в бюджет – на чем будет зарабатывать страна

Здесь без сюрпризов. Основным источником поступлений будут, как прогнозируют:

Налоговая: НДС – 228,5 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 132 млрд грн, акцизный налог – 137,3 млрд грн (как раз налоговый комитет на заседании в среду поддержал возврат акцизов на горючее) и налог на доходы физлиц – 129 млрд грн, рента (120,6 млрд грн).

В целом цифры иногда даже больше, чем фактические поступления довоенного 2021 года.

Кстати, о налогах.

Если кто-то наслушался некоторых представителей Офиса президента и их экспертов и ожидал снижения налогов, их ждет разочарование: по проекту бюджета на 2023 год легко увидеть, что никаких "все по 10" или других уменьшений налогов не предусмотрено. Причем, судя по проекту согласования позиций, ни одно министерство или ведомство не настаивало на других принципах бюджета, включая ОП, представители которого и пиарили эту идею. Так что чуда не произошло и "налоговая реформа" отменяется.

По таможне тоже ожидают приближенные к фактическим показателям 2021 года результаты, а именно 367,8 млрд грн поступлений НДС по импорту и 35,2 млрд грн ввозной пошлины.

Еще из интересного, несмотря на войну, планируют получить поступления от приватизации в размере 6 млрд грн. Как раз летом Верховная Рада упростила процедуру приватизации в законопроекте №7451. И даже от азартных игр 1,59 млрд грн заложили.

Расходы бюджета 2023

Расходная часть по соотношению не слишком отличается от того, что есть сейчас, и во время войны это абсолютно логично и обоснованно. Больше денег закладывают на безопасность и оборону (1141 млрд грн) и социалку (835 млрд грн).

Также значительную часть традиционно занимает обслуживание долга – 326 млрд. грн. К слову, размер госдолга в следующем году вырастет до 100,1% ВВП.

Также вполне адекватный подход к выделению бюджетных средств распорядителям.

Если обычно с каждым новым годом бюджеты почти у всех растут, здесь пришлось немного снизить прихоти. В результате бюджеты реально вырастут только у семи ведомств: Главного управления разведки (+41%), Минобороны (+37% и наибольшее повышение в абсолютных цифрах), Минветеранов (+13%), МИД (+5%), СБУ (+4) %), Минфина (+3%) и Министерства внутренних дел (+2%).

Единственное, что может сбить с толку, – это рост на 73% бюджета КМУ, но это лишь техническая история из-за переноса статьи расходов на Госпродпотребслужбу от Минэкономики, где она отмечалась в бюджете текущего года.

Что интересно, финансирование деятельности политических партий в следующем году оставили на уровне 366 млн. грн. – это уже учитывая запрет ОПЗЖ и остановку деятельности соответствующей фракции.

А вот для Центральной избирательной позиции на проведение очередных выборов народных депутатов ВРУ в 2023 году денег не предусмотрено. Вместе с тем в самом тексте закона бюджета 2023 года есть поручение КМУ вместе с ЦИК после завершения военного положения подать на рассмотрение парламента изменения в бюджет, которые предусматривают средства для подготовки и проведения таких выборов.

Также, в отличие от предыдущих лет, нет строчек со стандартными "плюшками для депутатов" – не предусмотрены деньги на соцэконом, Государственный фонд регионального развития (ДФРР) и инфраструктурную субвенцию (по факту дополнительный соцэконом). Впрочем, их могут добавить на втором чтении, как это было раньше – уверен, что найдутся депутаты, которые захотят вернуть деньги на округа своей депутатской правкой, но, думаю, их будет ждать сюрприз.

Без удивительных расходов все же не обошлось. К примеру, в проект бюджета возобновляют строительство дорог. Напомню, когда началась война, Верховная Рада проголосовала, что в бюджете 2022 все средства из дорожного фонда идут либо на выплаты по долгам, либо на армию (статья 38 Закона о государственном бюджете на 2022 год). В свою очередь, в проект госбюджета на следующий 2023 год этой статьи уже нет. Поэтому, очевидно, есть план вернуться к предыдущей практике, чтобы деньги можно было использовать для строительства дорог.

В общем, пока проект бюджета на 2023 год особо не за что критиковать. Расходы не "раздували", неприемлемых "прихотей" тоже нет. Но это лишь проект, который впереди весь бюджетный процесс, до 1 октября будут собираться предложения от народных депутатов.

Так что еще посмотрим, какие предложения будет рассматривать комитет, как будет выглядеть бюджет в первом чтении, которое должно состояться до 20 октября, и как будет трансформироваться дальше, чтобы там не появились лишние статьи.

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