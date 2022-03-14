UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гривня девальвирует умеренно. Это хорошо. Почему так происходит, учитывая войну и потери

Цей матеріал також доступний українською
Гривня девальвирует умеренно. Это хорошо. Почему так происходит, учитывая войну и потери

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
14.03.2022, 13:23

В процентах к курсу на 23 февраля гривня девальвировала всего на 16-17%. Почему девальвация приятно умеренная

С начала великой войны России против Украины гривня, конечно, девальвировала. Но относительно ситуации, довольно умеренно. Сказал бы даже, приятно удивила.

В обменниках сегодня курс к доллару (покупка-продажа) 32-35 гривен. К евро – 35-40 гривен. В процентах к курсу на 23 февраля всего 16-17% (16% девальвация к доллару, 17% – к евро).

Это очень немного. Учитывая войну.

Каждый день Украина теряет $7-10 млрд из-за вражеских обстрелов.

Значительная часть производственных мощностей, особенно в экспортоориентированных отраслях (металлургия, агро, пищепром), остановлена и приостановлена. Есть трудности с логистикой – это касается как перевозок, так и складского хозяйства (о блокпостах на основных магистралях много сказано, и часть складов разбита и/или блокирована врагом).

Серьезные проблемы с портами, которые почти или вообще не работают.

Это по основным причинам.

Из ситуативных – присущи любой войне негативные настроения населения (не хочу употреблять слова паника). Это просто констатация факта, иначе быть не может.

И при этом всем, при всех этих отрицательных факторах, курс изменился очень умеренно. В рамках консервативных сценариев Национального банка Украины, применяемых для стресс-тестов (которые, напомню, войны не предполагали).

Для сравнения, Россия, на территории которой нет войны, нет разбомбленных городов, оккупации территории и сотен убийств детей и гражданских граждан. Если брать наличный курс, рубль за то же время девальвировал на 46,4% к доллару и на 46,5% к евро, то есть почти наполовину.

Можно даже пошутить, что, судя по динамике курса (который очень сильно учитывает ожидания развития экономики), не Россия напала на нас, а Вооруженные силы Украины стоят под москвой и ожидают приказа к финальному штурму.

Почему так, почему девальвация приятно умеренная, несмотря на войну и потери.

Вот пять основных причин

1. Очень своевременная реакция НБУ – валютные ограничения.

У Нацбанка был план быстрого реагирования на случай вооруженной агрессии, который он реализовал через несколько часов после вторжения: ввел ограничения на операции с валютой, на трансграничные переводы. Это позволило перебить ожидаемую панику первых часов и дней.

Очень правильные шаги для начала войны. Если бы не ограничение, курс мог в первый же день взлететь в небо, а дальше сработал бы так называемый hysteresis ("цены растут охотнее, чем падают"), и не факт, что вернулся бы даже к 35-40 гривням.

Одно время было немного неудобно, точнее, дорого платить за границей (особенно там, где банки производят двойную конвертацию), и это часть price of the war. Сейчас НБУ уже даже ослабил некоторые ограничения.

2. Помощь из-за границы.

В первую очередь, так называемое официальное финансирование – помощь от правительств и центробанков, макрофинансовые программы, спланированные ранее, кредиты Международного валютного фонда.

Важен здесь не только сам приток капитала, но и (даже более важные) ожидания будущих поступлений из официальных источников.

Своими словами, ожидания, которые нам помогают, валюта будет, Украина будет иметь деньги и возможность вовремя платить по предыдущим долгам. Риск дефолта даже при войне близок к нулю.

3. Past (non-prior) actions – предварительная работа.

Во-первых, развитие системы электронных платежей – СЭП НБУ – и до войны несколько лет работало в режиме 23/7 (в подавляющем большинстве страны мира, особенно в Европе, этого нет).

Внедрение и развитие кешлеса, здесь даже несколько помогла пандемия, из-за которой значительную долю платежей удалось перевести в онлайн. Развитие обмена платежей между банками, своими словами, возможность быстро и без комиссий опрокидывать средства со счетов в одном банке в другие (большое спасибо Монобанку, он значительно ускорил и катализировал этот процесс).

В итоге система справилась с нагрузкой первых дней и отлично работает сейчас.

Вдобавок помогла разъяснительная работа НБУ с банками (отдельно действительно запаниковали, несколько ограничили кросс-расчеты и кредитные лимиты 24-25 февраля, и быстро пришли в себя и почти все восстановили).

4. Past actions – предварительная работа-2.

Речь о регуляции НБУ, касающихся рисков прежде кредитного: ограничение кредитования "пустышек и схематоза" за счет заемных ресурсов, средств вкладчиков. Только за свои, за деньги акционеров, на что банки, в общем-то, не шли. В итоге банковская система в начале войны имела "структурный профицит ликвидности", то есть деньги, которыми не было прокредитовано разного рода схематозы, и эта ликвидность была использована, в том числе для снятия паники. Причем большая часть этих денег была в валюте.

5. Предания от украинцев и иностранцев из-за границы.

Еще нет полной статистики, есть только помощь ВСУ (на счета, которые открыл НБУ и на покупку военных бондов). Помощь велика, как от тех украинцев, кто работает за границей, так и от иностранцев, как на нужды армии и волонтеров, так и просто переводы родным и знакомым.

Это пять основных факторов, которые помогли удержать курс и достичь умеренной девальвации, несмотря на беспрецедентные экономические потери.

Почему это важно

Курс – это очень важный индикатор для населения: чем выше, чем быстрее меняется, тем хуже настроения населения, тем больше паники. Люди не видят экономики, но видят цифры на обменниках и в банковских приложениях. Поэтому удерживать курс, пусть иногда искусственно и административно, это важная задача: панические или отрицательные потребительские настроения сильно и негативно влияют на экономику.

Что с этого? Что следует делать

Война продолжается, Россия сознательно разрушает экономику Украины, мы теряем те же 7-10 млрд долларов ежедневно. Так что дальнейшие денежные вливания очень нужны.

Так же необходимы ожидания, что эти притоки будут продолжаться – ожидания влияют на экономику и на курс даже сильнее, чем past actions.

1. Просить, потребовать постоянной денежной помощи от партнеров по всему миру. В любой форме и любой сумме.

Вдобавок к тому, как мы требуем оружия, закрытого неба и другой военной помощи. Стесняться здесь не стоит и некстати. Или, как ранее писал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина, формула: мы воюем, ЕС отвечает за обеспечение, такова она экономика войны для Украины. Обеспечение – в том числе финансовое. Это должно быть ключевым месседжем в наших обращениях к партнерам на самом высоком уровне.

Своими словами: боитесь помогать войском, помогайте деньгами, если уж так. Это не только к НБУ, который это уже делает, а к самым высоким официальным спикерам – президенту, профильным министрам, послам, представителям.

2. Контролировать СЭП, обеспечивать ее бесперебойную работу, дублирование "узлов" и инфраструктуры, киберзащиту системы и систем банков. Это понятно даже интуитивно, и это делает Нацбанк.

3. Ограничение валютных операций и особенно вывод средств за границу.

Речь не о расчетах наших граждан, временно за границей – это работает.

Речь идет о выводе средств крупных клиентов, в том числе иностранцев. Которые, их можно понять, хотят вывести средства в более тихие "гавани". Простите, нам нужно. "Sorry, мы нуждаемся в том, что деньги для спасения вы как хорошо". Вернем после победы.

То же "всех пускать, никого не выпускать": ввести жесткий контроль за выводом средств – текущий уровень развития финансового мониторинга позволяет это сделать.

4. Упрощать систему взаиморасчетов и переводов с иностранными банками.

Чтобы отправитель из условной Германии а) не имел проблем с перерасчетом средств в Украину (через условные внутрибанковские ограничения); б) эти средства засчитывались в течение нескольких часов, а не дней или даже недель.

Это все делается. Но требует много времени, потому что с каждым банком индивидуальная история. Как минимум, следует составить перечень крупнейших из европейских и североамериканских системно важных банков (G-Sibs и D-Sibs) и договариваться с ними. И, конечно, с их регуляторами: в банках так устроено, что через регулятора достичь цели быстрее, разрешение регулятора – уже 75% успеха.

А что же санкции в отношении России

Это отдельная история. Они давят их, и это правильно, и нужно требовать дальнейших санкций. И более важно делать то, что помогает нашей экономике.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины война гривня девальвация курс доллара курс евро
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 