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12.12.2019, 13:07

Гривна растет. Это "зрада", или "перемога"

Александр Деркач

бизнесмен, совладелец холдинга Молочный альянс и клиники Оберіг

В экономике не бывает зрад и перемог. Все нужно считать на калькуляторе. С 12 разрядами

Поучаствовал в нескольких дискуссиях на тему "Рост курса гривны к доллару", это зрада, или это перемога.

Одни говорят, это зрада. На рынок пришли нерезиденты, проконвертировали $4 млрд в гривну и купили ОВГЗ. Через несколько лет, или при малейшем шухере, они будут выходить с рынка, скупая доллары по чем глаза видят, курс упадет до 40, и мы все умрем.

Другие говорят, да нет же, это перемога. Бюджету удалось диверсифицировать свои заимствования, перевести значительную их часть в гривну и уменьшить расходы госбюджета.

Экономика - интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать.

Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом.

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Укрепилась гривна. С 27 в конце марта до 24 сейчас. Я не хочу сейчас вступать в дискуссию, насколько это был естественный процесс. Давайте оперировать голыми фактами.

За девять месяцев в страну от экспорта поступило на $7 млрд меньше, чем потрачено на покупку импорта. И понятно, что эта разница в платежном балансе "догоняется" на денежном рынке. В том числе, и на рынке заимствований.

Посмотрим на ситуацию с экспортом. Я рад, что вчера премьер-министр обратил на нее внимание. За девять месяцев он составил $33 млрд. Наверное, мы можем предполагать, что до конца года он будет расти в той же пропорции. Посчитаем потери экспортеров за год. Это не три копейки. Возьмем даже не 12%, а 9% укрепления гривны. Получим $3 млрд потерь с 1 апреля. 75 млрд грн. (Зашло от нерезидентов 4 млрд, напомню). На эту сумму упадет прибыль предприятий за год. Потому, что их затраты в гривне не уменьшились.

Из этой суммы не были уплачены налоги в бюджет. Которые ведь тоже, по логике, надо приплюсовать к цене заимствований. Не были сделаны какие-то инвестиции, не были выплачены дополнительные деньги людям. 50% нашего экспорта - это металлургия, руда и зерно. Я не знаю, какие там уровни рентабельности. Говорят, высокие. Но для предприятий, производящих конечную продукцию, например, для пищевой промышленности, 15% - это практически весь заработок от экспорта. Если курс будет падать, а затраты нет, им станет не выгодно экспортировать и поступления валюты в страну еще уменьшатся. И тд.

На эту тему можно писать долго, но мысль моя проста. В экономике не бывает зрад и перемог. Все нужно считать на калькуляторе. С 12 разрядами. Надеюсь, те люди, которые у нас принимают экономические решения, так и поступают.

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Теги: гривна, валютный курс, гривна укрепляется
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