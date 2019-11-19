Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минфин привлек от продажи ОВГЗ более 1 млрд грн

Минфин привлек от продажи ОВГЗ более 1 млрд грн
19.11.2019, 19:11

Самыми популярными были двухлетние облигации - 664 млн грн

Сегодня, 19 ноября, на аукционах по продаже облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) в госбюджет было привлечено более 1,3 млрд грн.

Как отмечают в Министерстве финансов, инвесторам были предложены гособлигации со сроком обращения три месяца, год и два года. 

В очередной раз была снижена средневзвешенная ставка: по трехмесячным ОВГЗ до 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов), однолетним - до 13,46% (снижение на 28 б.п.), двухлетним - до 13,5% (снижение на 114 б.п.).

В общем, по итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено 1,318 млрд грн. В частности, трехмесячные ОВГЗ проданы на сумму 127 млн грн; однолетние - 526 млн грн; двухлетние - 664 млн грн.

Читайте также: 100 млрд инвестиций, или Иностранный капитал в ОВГЗ - это хорошо?

Напишите нам
Минфин ОВГЗ
Комментарии
Последние новости
 