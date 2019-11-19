Минфин привлек от продажи ОВГЗ более 1 млрд грн

Сегодня, 19 ноября, на аукционах по продаже облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) в госбюджет было привлечено более 1,3 млрд грн.

Как отмечают в Министерстве финансов, инвесторам были предложены гособлигации со сроком обращения три месяца, год и два года.

В очередной раз была снижена средневзвешенная ставка: по трехмесячным ОВГЗ до 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов), однолетним - до 13,46% (снижение на 28 б.п.), двухлетним - до 13,5% (снижение на 114 б.п.).

В общем, по итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено 1,318 млрд грн. В частности, трехмесячные ОВГЗ проданы на сумму 127 млн грн; однолетние - 526 млн грн; двухлетние - 664 млн грн.

С 1 октября Минфин начал торговать ОВГЗ через платформу Bloomberg.

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