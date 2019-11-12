Минфин в три раза увеличил продажу ОВГЗ

Сегодня, 12 ноября, на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственно займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло 10,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что впервые за последние два месяца инвесторы могли приобрести ОВГЗ номинированные в долларах США со сроком обращения два года. Кроме того, ставка по ним была снижена до 4,02%. От продажи этих бумаг в бюджет привлечено $304,8 млн (или 7,5 млрд грн).

Всего по итогам аукциона в госбюджет привлечено 10,9 млрд грн. Самыми популярными были трехлетние ОВГЗ - 2,6 млрд грн. Шестимесячные облигации проданы на сумму 264 млн грн; годовые ОВГЗ - 524 млн грн; двухлетние ОВГЗ в долларах США - $304,8 (или 7,474 млн грн).

Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили: по шестимесячным ОВГЗ - 14,1% (снижение на 125 базисных пунктов); по однолетними ОВГЗ - 13,74% (снижение на 26 б.п.); по трехлетним ОВГЗ - 13,07% (снижение на 199 б.п.); по двухлетним ОВГЗ номинированным в долларах США - 4,02% (снижение на 148 б.п.).