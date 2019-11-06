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Минфин снова снизил ставки по ОВГЗ и привлек 3,14 млрд грн

Минфин снова снизил ставки по ОВГЗ и привлек 3,14 млрд грн
06.11.2019, 07:49

Больше всего удалось привлечь от четырехлетних облигаций по сниженной процентной ставке 13,3%

5 ноября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственно займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло 3,14 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От продажи четырехлетние облигаций в бюджет поступило 2,31 млрд грн, от однолетних - 0,52 млрд грн, от трехмесячных - 0,31 млрд грн.

При этом средневзвешенные ставки доходности составили: по трехмесячным ОВГЗ - 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов), по однолетними ОВГЗ - 14% (снижение на 27 бп), по четырехлетним ОВГЗ - 13,3%. Отмечается, что в последний раз, четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%.

 

 

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Минфин ОВГЗ
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