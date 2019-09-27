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Кабмин прекратит выпуск пятилетних ОВГЗ

Кабмин прекратит выпуск пятилетних ОВГЗ
27.09.2019, 14:17

В правительстве считают, что привлекли большой объем средств по этим облигациям

Кабинет министров Украины намерен прекратить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом на сообщил замминистра финансов Юрий Буца на Украинском финансовом форуме в Киеве.

"Мы больше не будет размещать этот инструмент. Уже очень большой объем привлеченных средств", - сказал Буца.

Он отметил, что инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ 1,5 млрд грн. При этом ставка по таким бумагам с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.

"Весь спрос инвесторов концентрируется на длинных инструментах. Если в начале года средневзвешенный срок размещения составлял шесть месяцев, то теперь это два года. Почти весь спрос нерезидентов концентрируется на двух-, трех- и пятилетних бумагах", - уточнил Буца.

  • 24 сентября Минфин привлек в госбюджет от продажи ОВГЗ более 13 млрд грн, основная часть средств поступила от пятилетних облигаций - 12,9 млрд грн. Общий объем пятилетних ОВГЗ достиг 33,9 млрд грн. Как отмечают в Минфине, это соответствует размеру других стран, включенных в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований.
  • В августе Минфин сократил объемы размещения ОВГЗ и начал снижать ставки доходности по ним.
  • 30 июля были привлечены рекордные в этом году 17,2 млрд грн.

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кабмин ОВГЗ юрий буца
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