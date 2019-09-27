Кабмин прекратит выпуск пятилетних ОВГЗ

Кабинет министров Украины намерен прекратить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом на сообщил замминистра финансов Юрий Буца на Украинском финансовом форуме в Киеве.

"Мы больше не будет размещать этот инструмент. Уже очень большой объем привлеченных средств", - сказал Буца.

Он отметил, что инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ 1,5 млрд грн. При этом ставка по таким бумагам с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.

"Весь спрос инвесторов концентрируется на длинных инструментах. Если в начале года средневзвешенный срок размещения составлял шесть месяцев, то теперь это два года. Почти весь спрос нерезидентов концентрируется на двух-, трех- и пятилетних бумагах", - уточнил Буца.