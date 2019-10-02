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Минфин начал продавать гособлигации через платформу Bloomberg

Минфин начал продавать гособлигации через платформу Bloomberg
02.10.2019, 08:57

В бюджет поступило еще 77 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 октября Министерство финансов привлекло в бюджет 77,2 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Это первый аукцион по продаже ОВГЗ, который провели через платформу Bloomberg.

Большая часть привлеченных денег поступили от двухлетних бумаг.

При этом Минфину снова удалось снизить ставки доходности. Они составили:

- по трехмесячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);

- по однолетним ОВГЗ - 15,09%;

- по двухлетним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 бп).

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гособлигации ОВГЗ
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