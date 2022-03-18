Гривня сильна как Вооруженные силы. Финансовая система Украины успешно прошла краш-тест

С началом войны я очень внимательно наблюдаю за курсом российского рубля, чтобы понимать реальное состояние экономики врага. Он уже упал более чем вдвое и продолжит падение.

Однако меня часто спрашивают о том, что будет с гривной. Коротко и упрощенно отвечаю.

Курс гривни в мирное время зависит в основном от соотношения импорт/экспорт и от ожиданий.

Сейчас первый показатель отходит на второй план, потому что украинская экономика работает в шоковом состоянии (не показывает реальное положение вещей). Поэтому сейчас ключевой фактор – ожидание.

Самым сложным испытанием для финансовой системы Украины (и гривни) были первые несколько дней войны, когда не всем было понятно:

- сохранится ли Украина как независимое государство;

- сохранит ли Национальный банк Украины способность управлять ситуацией, а банковская система – работать;

- удастся ли избежать государственного управленческого коллапса (будет ли работать налоговая, таможня, органы правопорядка и другие критические для государства институты).

Тогда риск стремительной девальвации гривни был самым высоким.

Украина выдержала удар.

Государственные органы продолжили функционировать, а Национальный банк Украины принял единственное правильное в этой ситуации решение – фиксированный курс гривни, чтобы избежать паники.

Финансовая система доказала свою стойкость и хорошо работает. До войны НБУ систематически проводил жесткие "стресс-тесты" для банков, моделируя разного рода шоки на финансовом рынке. И не зря.

Когда началась война, украинские банки оказались к ней готовы, а ключевые международные институции – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития – четко дали понять, что поддержат Украину в это сложное время.

Экономика Украины также выжила.

Под влиянием шока просела примерно на 40% (например, потребление электроэнергии), но уже адаптировалась, начинает восстанавливаться и демонстрирует стабильный положительный тренд.

Сейчас очень принципиально продолжать это восстановление, поэтому разговоры о посевной это не шутка, а очень принципиальная задача. Все это формирует положительные ожидания и очень хорошо для гривни.

Конечно, купить наличный доллар за 29 гривень сейчас в Украине почти невозможно. На рынке обменный курс доллара выше, но не критично. Связано это с ограничениями, которые НБУ ввел, чтобы стабилизировать работу финансовой системы.

Но как только война закончится, ограничения будут постепенно сниматься, и наличный курс снова будет близок официальному. Тот снова будет колебаться, но уверен, что НБУ сможет сделать процесс возвращения к плавающему курсу контролируемым. Ожидаемый приток капитала в страну после войны поможет в этом.

Конечно, конкретный сценарий зависит от того, когда и как закончится война. Но уже сейчас можно сказать, что гривня и вся наша система краш-тест успешно прошла. Она сильна как вооруженные силы Украины и в дальнейшем будет только укрепляться, если не произойдет ничего катастрофического в военном плане.

Поэтому нужно максимально работать, чтобы выгнать оккупантов с нашей земли. Давайте будем делать все для этого возможное каждый на своем месте.

Победим!

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