Хочется жить по-богатому, но в карманах дыры. Это моя оценка проекта госбюджета-2021

Уряд Дениса Шмигаля затвердив і передав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2021 рік. Зі слів та слайдів з прес-конференції міністра фінансів Сергія Марченка вдалося дізнатися, що очікує Україну та українців в наступному році

1. Гігантський дефіцит бюджету - 270 млрд гривень. Це 6% від валового внутрішнього продукту України. Прийнятним в нормальних умовах вважається дефіцит до 3% ВВП.

Переживаю, що в умовах високої корупції в країні та при відсутності реформ правоохоронної та судової систем, ці кошти можуть бути просто розкрадені.

Прихований дефіцит бюджету - державні гарантії. Зокрема, лише на будівництво доріг передбачено 71 млрд гривень гарантій. Традиційно, державні гарантії в Україні перетворюються на майбутні видатки бюджету.

2. Середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,1 гривень за долар США. Показник цілком реальний, якщо не фінансувати згаданий вище дефіцит за рахунок емісійних коштів Національного банку.

3. На вимогу президента Володимира Зеленського, уряд таки заклав у проєкт держбюджету-2021 підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 6 000 гривень і 6 500 гривень з 1 січня та з 1 липня 2021 року відповідно.

Це потужний інфляційний чинник, який, за оцінкою Міністерства фінансів, розжене інфляцію до 7,3%. Нацбанку доведеться піднімати облікову ставку, яка наразі становить 6%. Про іпотечні кредити, менше 10% річних у гривні доведеться забути.

Але вангую, що після проведення місцевих виборів і отримання "пістонів" від Міжнародного валютного фонду, українські урядовці дадуть задню. В ухваленому бюджеті на 2021 рік не буде такої мін зарплати. Винними зроблять уряд Шмигаля.

Зважаючи на вищевказане, моя оцінка проєкту держбюджету-2021 слідуюча - хочеться жити на широку ногу, по-багатому. А в кишенях дірки. Без допомоги МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів України, нам бюджет наступного року не виконати.