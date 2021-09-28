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Хотел купить авто и землю, но налоговая арестовала счета с $1 млн. Кому приготовиться

Цей матеріал також доступний українською
Хотел купить авто и землю, но налоговая арестовала счета с $1 млн. Кому приготовиться

председатель Совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры", Geneva Group International, экс-заместитель министра финансов Украины
28.09.2021, 16:15

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия. Возможно, этот кейс – попытка привлечь внимание украинцев к необходимости декларировать свои доходы

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разоблачила гражданина, который легализовал доходы незаконного происхождения. Он осуществил расходы (приобрел ряд автомобилей и земельных участков) без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения на общую сумму более 20 млн грн, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что эти расходы в несколько раз превышали его официальные доходы, поэтому такие операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины. В свою очередь, органом предварительного следствия предприняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства этого гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.

Давайте разбираться, что произошло.

Во-первых, из сообщения не ясно точно, действительно ли гражданину удалось осуществить расходы в сумме более 26 млн грн и приобрести активы в виде автомобилей и земельных участков, ведь органом досудебного следствия наложен арест на денежные средства в этой сумме. Очевидно, деньги не были перечислены по назначению, то есть – платеж не был проведен финансовым учреждением.

Во-вторых, не сообщается, кто стал инициатором этого разоблачения – финансовое учреждение, которое должно осуществить этот платеж, нотариус, который должен удостоверить нотариальные договоры, бухгалтер, готовивший платеж, юристы или субъекты хозяйствования, предоставляющие посреднические услуги при осуществлении операций купли-продажи недвижимого имущества? Или проще – кто сообщил Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной операции?

Согласно закону о финансовом мониторинге, все вышеперечисленные лица являются субъектами первичного финансового мониторинга. Именно они обязаны по закону обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента, сообщать в специально уполномоченный орган (Государственную службу финансового мониторинга) как о пороговых финансовых операциях, так и о подозрительных финансовых операциях.

Сама ГНС не является субъектом первичного финансового мониторинга. Наверное, соответствующую информацию налоговики получили именно от Государственной службы финансового мониторинга, оперативно проверили официальные доходы гражданина и пришли к выводу, что произведенные расходы в несколько раз превышали его официальные доходы. И поэтому предположили, что операции имеют признаки легализации доходов. Это и стало причиной инициации досудебного расследования относительно возможного уголовного правонарушения по признакам преступления.

Стоит напомнить, что в законе о финансовом мониторинге определены пороговая сумма финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, – 400 000 грн, а также четыре признака, при наличии которых финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, среди них – финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Предполагаю, что именно финансовое учреждение на этапе внесения гражданином наличных в сумме 26 млн грн на счет, или получения им таких средств на свой счет, или инициирования их перевода по назначению в качестве оплаты за автомобили и земельные участки, в рамках проведенного обязательного финансового мониторинга с применением риск-ориентированного подхода, сообщило Государственной службе финансового мониторинга о подозрительности таких финансовых операций.

Наверное, гражданин не смог подтвердить источник происхождения денег, не предоставил финансовому учреждению соответствующие документы, что и стало причиной признать такую операцию подозрительной и сигнализировать о ней в Государственную службу финансового мониторинга.

Идем дальше.

На сегодня налоговая не может законно проверить источник происхождения средств, ведь косвенные методы контроля не внедрены в Украине. Тогда кто может проверить, не легализуете ли вы активы, полученные в результате совершения уголовных преступлений?

Статьей 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" предусмотрен порядок раскрытия банковской тайны. В частности, информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию:

  • органам прокуратуры Украины, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины в делах по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности в пределах их компетенции;

  • центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на его запрос относительно финансовых операций, связанных с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и другим.

А вот налоговой – центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику, – банковская тайна раскрывается в случаях и в объеме, определенных Соглашением между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам "(FATCA) и других международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенными на их основании межведомственными договорами.

Таким образом, у налоговой нет законных механизмов проверять источник происхождения средств и еще больше – сопоставлять инициированные расходы с официальными доходами граждан Украины. Она также не имеет прямого доступа к банковской тайне.

Возникает вполне логичный вопрос – как было проверено и доказано, что произведенные расходы гражданина в несколько раз превышали его официальные доходы? Наверное, со временем мы узнаем подробности этого резонансного кейса.

Как известно, в Украине с 1 сентября стартовала налоговая амнистия, которая продлится год. По утверждению министра финансов Украины, косвенные методы контроля будут введены в ближайшее время, но пока не ясно, будут ли они применяться ретроспективно. Сейчас ждем регистрацию соответствующего законопроекта в ВРУ.

По сообщению Людмилы Демченко (экс-начальника Главного управления ГФС Украины в Киеве) в Facebook от 16 сентября 2021 года: "Насколько мне известно, по меньшей мере семь специальных добровольных деклараций уже поступили в налоговую службу в электронном виде".

Как видим, ажиотажа вокруг налоговой амнистии нет. Вполне возможно, что этот показательный кейс является ничем иным, как попыткой привлечь внимание граждан Украины к необходимости декларировать свои доходы.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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