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14.01.2020, 11:58

Инфляция снизилась, люди этого не ощущают. Что происходит

Михаил Федоров

аналитик ИГ Универ

Инфляция снизилась до 4,1%. Украинцы считают, что показатель занижен. Они правы. Действительно, реальная инфляция выше официальных данных

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине к концу 2019 года замедлилась до уровня 4,1%. Но многие люди по ощущениям и наблюдениям реального изменения цен, скорее, не согласятся с официальными данными и, по их мнению, уровень инфляции занижен. Причем стоит отметить, что в  этих ощущениях украинцы не одиноки, весь мир думает так же.  Обыватели по всему миру часто не согласны с данными по инфляции и считают, что реальная инфляция выше официальных данных.

Уровень инфляции - один из самых спорных вопросов в современной экономике. Но в этом вопросе есть ответ, который может объяснить причину разногласий. И я попробую упрощенно эту причину объяснить.

Для примера можно взять США,  где продается всем известный бургер Биг Мак. Его цена в 2007 году составляла $3,22, а к концу 2019 года его цена выросла на 78% - до $5,74 за бургер. В то же время, по официальным данным, базовая инфляция в США с 2007 года по ноябрь 2019 года составила всего 24%. А из этого следует, что Биг Мак дорожал в три раза быстрей инфляции!!! И выходит, что за последние 12 лет средний уровень инфляции в США составлял 1,8% в год, в то же время средняя инфляция в бургере Биг Мак составила 4,9% в год. Получается, что ежегодно Биг Мак дорожает на 3% быстрей общей инфляции.

Из этого расчета по Биг Маку можно заключить, что люди правы и инфляция действительно занижается. Ведь нельзя же списать столь значительное и постоянное расхождение цены Биг Мака с инфляцией на случайности, сезонности и совпадения. Налицо системный характер этого процесса. Но тогда возникает вопрос:  как и почему это происходит?

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А происходит это из-за того, что почти любое технологическое совершенствование, статистика почти всегда оборачивает против инфляции. Например, возьмем смартфон iPhone. Сейчас новая модель iPhone X-серии в США стоит $1000, а iPhone 7 Plus стоит $669. Но несколько лет назад, когда «семерка» была новой, она тоже стоила $1000, но к текущему моменту ее цена упала на треть. Статистика это падение так и зафиксировала, как падение цены на более чем 30%. Это снижение цены пошло в копилку общей инфляции, где цена на iPhone 7 Plus оказала понижательный эффект на общий уровень инфляции.

Однако многие могут заметить, что, по факту, iPhone не стал дешевле, ведь новая модель стоит те же $1000, как и в прошлые годы. Но статистика считает, что новая модель iPhone стоит дороже ввиду того, что она лучше предыдущей, и ее более высокая цена, по сравнению с прошлой моделью, оправдана качественными составляющими.

Поэтому, даже если реальная цена на новые модели iPhone остается прежней,  для статистики  смартфоны практически всегда падают в цене и технологическое совершенствование оборачивается против инфляции.

Точно так же происходит и с другими товарами. Телевизоры, автомобили, программное обеспечение и многое другое,  что подвержено постоянной технологической эволюцией,  для статистики почти всегда падет в цене. И все это размывает общий уровень инфляции всегда и везде: и в США, и в Китае, и в Украине.  Мясо дорожает на 10%, а смартфоны дешевеют на 10% за год, в среднем инфляция равна 0%.

И если верить Биг-Маку, то цена этого технологического искажения составляет примерно 3% в год. Причем это занижение касается почти всех стран, включая Украину, поскольку телевизоры Samsung и iPhone продаются везде.

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Поэтому люди в своих ощущениях правы и действительно реальная инфляция выше официальных данных. И такая ситуация сложилась ввиду несовершенства статистического учета.

Ведь формально статистика тоже права, она наблюдает за вполне конкретным товаром. Сухие цифры не умеют абстрагировать, сопоставлять и понимать, что телевизор с экраном LCD в 2011 году и телевизор с OLED дисплеем  в 2020 году для восприятия людей, - это одно и то же, в плане потребительской градации.  Статистика не уравнивает эти тонкости и не умеет индексировать технологические изменения, потому и получается то, что получается.

Но, тем не менее, при всем при этом за Украину стоит порадоваться с официальным уровнем инфляции в размере 4,1%, ведь это меньше чем было раньше и это приближает страну к уровню более стабильных стран, а проблема со статистикой - это общемировая проблема.

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Теги: инфляция, Михаил Федоров, інфляція
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